Air India anuncia la compra de un total de 470 aviones a Airbus y Boeing

Nueva Delhi/Nueva York, 14 feb. La aerolínea india Air India, propiedad del grupo Tata, anunció hoy la compra de 250 aviones de la europea Airbus y otros 220 de la estadounidense Boeing, en lo que supone el mayor pedido de la historia de la aviación comercial.

"Hemos firmado una carta de intención para adquirir 250 aeronaves, 40 de ellas del modelo de fuselaje ancho A350, que utilizaremos para volar a largas distancias por todo el mundo, y 210 de fuselaje estrecho, con opciones significativas para aumentar la flota cuando crezcamos", dijo Natrajan Chandrasekaran, presidente de Tata Sons, sobre el acuerdo con Airbus.

Guillaume Faury, presidente de Airbus -grupo controlado mayoritariamente por capital franco-alemán-, destacó durante una videoconferencia la "magnitud" de la orden, que en su opinión ejemplifica que el sector aeronáutico indio "es el que está creciendo más rápido del mundo".

"En Airbus estamos muy orgullosos y agradecidos de que el grupo Tata haya elegido los A350 y 320 Neo para revivir Air India", dijo Faury.

El primer ministro indio, Narendra Modi, calificó el acuerdo de "histórico" y añadió que muestra los profundos lazos bilaterales entre la India y Francia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, por su parte, expresó el "profundo compromiso de Francia para proveer las tecnologías más modernas y vanguardistas a la India".

A los 250 aviones encargados a Airbus se sumaron poco después otros 220 pedidos a Boeing, el gigante aeronáutico estadounidense y gran rival de la empresa europea.

El encargo incluye 190 unidades del 737 MAX, 20 del 787 Dreamliner y 10 del 777X, según precisaron en un comunicado Air India y Boeing.

Además, el acuerdo incluye opciones para que la aerolínea adquiera en el futuro otros 50 737 MAX y otros 20 787.

"La elección por parte de Air India de la familia de jets de pasajeros de Boeing muestra su confianza en nuestros productos y servicios en el mercado de aviación con más crecimiento del mundo y su decisión apoyará empleos de ingeniería y manufactura en las fábricas de Boeing en el estado de Washington, Carolina del Sur y en toda nuestra base de proveedores", dijo Stan Deal, el jefe del negocio de aviación comercial de la empresa.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se adelantó al anuncio oficial de Boeing y en un comunicado dio a conocer el encargo, presentándolo como una muestra de la fortaleza de la relación comercial entre la India y EE.UU. y destacando el impacto positivo que tendrá en la industria nacional.

"Esta compra apoyará más de un millón de empleos estadounidenses en 44 estados", señaló Biden en un comunicado, en el que apuntó que muchos de esos puestos no requerirán una carrera universitaria.

Aunque las empresas no han dado cifras del monto de la operación, de acuerdo con los precios de catálogo los aviones de Boeing costarían un total de cerca de 46.000 millones de dólares, mientras que los de Airbus -según precios de 2018, pues la empresa ya no los publica- ascenderían a casi 85.000 millones, según The Wall Street Journal.

Tata se hizo el año pasado con el control de la endeudada Air India, 69 años después de que fuera nacionalizada, a cambio de unos 2.400 millones de dólares y haciéndose cargo de su deuda de 15.300 millones de rupias (más de 2.000 millones de dólares).

El pasado noviembre, Singapore Airlines (SIA) anunció una inversión de 250 millones de dólares en Air India como parte de un acuerdo para fusionar Air India y Vistara.

Air India y Vistara tienen un total de 218 aviones de fuselaje ancho y estrecho, que prestan servicios a 38 destinos internacionales y 52 nacionales, según la información de las empresas. EFE

