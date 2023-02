Wall Street sube impulsado por los golpeados valores de crecimiento

Por Johann M Cherian

13 feb (Reuters) - Los principales índices bursátiles de Estados Unidos subían el lunes, ya que los inversores se volcaban en los deprimidos valores de crecimiento de megacapitalización, mientras que la caída del rendimiento de los bonos del Tesoro impulsaba la confianza.

* A las 1512 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 196,57 puntos, o un 0,58%, a 34.065,84 unidades; el índice S&P 500 ganaba 21,17 puntos, o un 0,52%, a 4.111,63 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 75,59 puntos, o un 0,65%, a 11.793,71 unidades.

* Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc y Microsoft Corp avanzaban entre un 0,7% y un 3,4%, impulsando al sector Russell 1000 Growth en un 0,7%.

* "(Los inversores) han estado conteniéndose durante el régimen de subidas de tasas de interés porque creían que acabaría con el crecimiento de los valores de tipo tecnológico", dijo Peter Andersen, fundador de Andersen Capital Management. Asimismo, añadió que la Reserva Federal está señalando ahora que se acerca el final de su ciclo de endurecimiento, lo que podría dar un impulso adicional a estas empresas de alto crecimiento.

* Meta ganaba un 1,8% tras conocerse el fin de semana que la matriz de Facebook se prepara para anunciar una nueva ronda de recortes de plantilla, lo que impulsaba al sector de servicios al consumidor un 0,3% al alza.

* Microsoft escalaba un 3,4%, liderando los aumentos del Dow después de que la correduría Stifel dijera que el gigante tecnológico está tratando claramente de poner fin al dominio de Google Search de Alphabet a través de su integración con ChatGPT.

* Diez de los 11 principales sectores del S&P 500 subían, con un declive del 1,1% en el sector energético, que era el único que bajaba, ya que los precios del crudo caían por la cautela ante los datos estadounidenses de inflación.

* El descenso del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años tras tocar un nuevo máximo de seis semanas más temprano en la sesión contribuía a las ganancias de los valores de alta capitalización. El declive del retorno de la deuda indica que los operadores esperan una mayor rentabilidad de las inversiones en activos de riesgo. (Editado en español por Carlos Serrano)