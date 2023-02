Nagelsmann: "Desde el primer día nos preparamos con y sin Mbappé"

París, 13 feb. El entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, aseguró este lunes que están preparados para afrontar a un París Saint-Germain con Kylian Mbappé y recordó que él ya advirtió de que el delantero francés podría estar con su rival.

"Hace dos semanas ya dije que nosotros teníamos que preparar el duelo con y sin Mbappé. No ha podido entrenar mucho y no sabemos si estará de salida, si entrará o si no jugará, pero tenemos que trabajar con todas las hipótesis. Si juega tenemos que estar preparado y si no, también", dijo el técnico.

Nagelsmann también se refirió a la dificultad de afrontar a un rival que cuenta en sus filas con el argentino Leo Messi.

"Solo es posible pararlo como un equipo, es cuestión de que le lleguen menos balones. Igual que a Mbappé si juega. Pero no son solo esos dos, hay otros nombres importantes, tienen jugadores muy buenos. Pero seguro que mi homólogo también está pensando como parar a mis jugadores", señaló.

Para el técnico germano la eliminatoria está abierta y restó importancia a la crisis que atraviesa el PSG, que ha perdido sus dos últimos partidos.

"No nos fijamos en cómo juega el PSG en la liga francesa, esta es otra competición. Es importante empezar bien el partido de mañana, va a ser un partido donde los dos equipos contamos con las mismas posibilidades, estamos en el mismo nivel, trataremos de hacerlo bien. Estoy convencido de que saltaremos con hambre para ganar el partido y que veremos un gran duelo", señaló.

"La clave será no darles espacio a Mbapé, a Messi y a los otros. Vamos a tratar de tener el control del balón. Será difícil si les dejamos espacios, pero si jugamos nuestro partido eso no sucederá", dijo.

El técnico minimizó las críticas que hizo a su propio equipo tras el último partido de liga.

"No fueron solo a los jugadores, también a mi, que formo parte del equipo. Las críticas no fueron tan duras. Tras cada partido trato de dar mi opinión a los jugadores, pero no siempre les gusta a todos (...) Si critico es porque veo potencial de mejora", señaló.

"En general podemos estar contentos, hemos tenido buenos resultados, jugamos bien en la Copa, nuestros mejores 45 minutos, también en liga hemos mejorado los resultados. El PSG también ha sufrido las consecuencias del Mundial, han sido meses intensos para todos los equipos, pero estoy convencido de que veremos un partido grande", comentó. EFE

