Mahomes y la cotidianeidad de hacer de la hazaña su forma de ganar

Glendale (EE.UU.), 12 feb. Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs, encarriló este domingo una remontada de 10 puntos, a pesar de estar convaleciente de una lesión de tobillo, para obtener el segundo Super Bowl de su carrera en la que ha hecho de la hazaña una manera cotidiana de ganar.

Al medio tiempo del Super Bowl LVII los Chiefs perdían 24-14 ante los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, pero el mariscal de campo, designado Jugador Más Valioso del duelo, regresó para llevar a su equipo al triunfo 35-38.

Antes de partir al vestuario, al final del segundo cuarto, el quarterback de 27 años se retorcía en la banca de su equipo por el dolor que le provocó un golpe en el tobillo derecho. Una lesión que sufrió el 21 de enero pasado en el triunfo ante los Jaguars en la ronda divisional.

Así como en aquel día Mahomes no abandonó el partido, y de la misma manera encaró la final de la Conferencia Americana en la que los Chiefs superaron a los Bengals una semana después.

Este domingo el espíritu guerrero del pasador nacido Tyler Texas, que tanto ha presumido el entrenador de Kansas City, Andy Reid, volvió a encaminarlos a la victoria.

Patrick Mahomes pasó para 182 yardas y consiguió tres pases de anotación.

No fue todo. Designado Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular en la que obtuvo 5.250 yardas y 41 anotaciones, el mariscal de campo se convirtió en el primero que gana ese premio y además, triunfa en el Super Bowl desde 1999.

Además de obtener el trofeo Lombardi número dos de su carrera, Mahomes también fue designado por segunda vez MVP del Super Bowl LVII, la primera fue en el Super Bowl LIV en el que guió a los Chiefs al triunfo sobre los San Francisco 49ers.

Fue la tercera aparición de Patrick y sus Chiefs en el partido por el título de la NFL en los recientes cuatro años. Su quinta participación en playoffs en cinco años como titular en Kansas City, equipo en el que presume marca de 11 juegos ganados y tres perdidos.

"Dije que no iba a existir nada que me detuviera, estoy agradecido con mis compañeros porque somos campeones. Todavía no somos una dinastía porque no hemos terminado", advirtió Mahomes al final del partido.

Es la hazaña convertida en cotidianeidad en la manera de ganar de Patrick Mahomes.EFE

