Mahomes: "No voy a decir que es una dinastía, esto no ha terminado"

Glendale (EE.UU.), 12 feb. Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, aseguró este domingo tras coronarse con el segundo Super Bowl de su carrera que todavía no quiere definir los logros de su equipo como "una dinastía", porque, avisó, "esto no ha terminado".

"No voy a decir que es una dinastía, esto no ha terminado. No voy a decir dinastía todavía", dijo Mahomes tras la victoria por 38-35 de su equipo contra los Philadelphia Eagles en el Super Bowl del State Farm Stadium de Glendale (Arizona).

Mahomes fue protagonista del triunfo al lanzar 183 yardas para tres 'touchdown' y se sobrepuso a una recaída de su lesión en el tobillo derecho en el tramo final del segundo cuarto que pudo acabar con su partido.

"No hay nada que me pueda apartar del terreno de juego. En los vestuarios nos motivamos y ahora somos campeones del Super Bowl. ¡Vamos!", aseguró.

Destacó los méritos del técnico Andy Reid y del ala cerrada Travis Kelce, además de su equipo defensivo por hacer posible la gran remontada lograda en la reanudación, tras ir perdiendo 14-24 al descanso. EFE

