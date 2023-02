Lunes, 13 de febrero de 2023 (12.00 GMT)

TERREMOTO TURQUÍA SIRIA

Sube a 35.000 el número de fallecidos por los terremotos en Turquía y Siria

Ankara. Al menos 31.643 personas han fallecido y otras 80.000 han resultado heridas en los terremotos de magnitud 7,7 y 7,6 que el pasado lunes devastaron el sureste de Turquía, y que han dejado también un mínimo de 3.575 muertos en Siria. Los nuevos datos, facilitados por la agencia turca de emergencias, Afad, llegan cuando aún hoy se están localizado a víctimas con vida entre los escombros.El incumplimiento de las normativas de construcción y las sucesivas amnistías dadas por el Gobierno a edificios levantados sin licencia explican el enorme número de víctimas mortales, denunció hoy a EFE Emin Koramaz, presidente de la Unión de Cámaras de Arquitectos e Ingenieros de Turquía (TMMOB).

EEUU CHINA

Pekín dice que globos de EEUU sobrevolaron China diez veces en el último año

Pekín. China aseguró hoy que globos estadounidenses sobrevolaron al menos diez veces el país asiático durante el último año, en un momento de tensión entre ambas potencias después de que Washington derribara un supuesto globo espía chino el pasado día 4. "Solo el último año, globos estadounidenses de gran altitud han sobrevolado el espacio aéreo chino más de diez veces sin la aprobación de las autoridades chinas pertinentes. EEUU debe reflexionar y cambiar de actitud antes de incitar a la confrontación, calumniar y acusar a otros", afirmó hoy el portavoz de Exteriores Wang Wenbin en rueda de prensa, recoge la prensa local.

EEUU CHINA

EEUU desconoce si los tres últimos objetos voladores derribados son chinos

Washington. El Departamento de Defensa de Estados Unidos desconoce de momento el origen de los tres artefactos derribados en los últimos tres días en EE.UU. y Canadá y no puede confirmar aún si son chinos como lo era el globo espía abatido el pasado día 4. La subsecretaria de Defensa y de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., Melissa Dalton, explicó que tanto el artefacto derribado en la tarde del domingo sobre el Lago Hurón, en Michigan, como los dos anteriores en Canadá y en Alaska, fueron abatidos "por precaución", y recalcó que "no ha habido daños colaterales en ninguna de las operaciones de la última semana".

FILIPINAS CHINA

Filipinas acusa a China de emplear láser "militar" contra sus guardacostas

Manila (EFE)- Los guardacostas filipinos acusan a una patrulla costera china de escalar sus métodos de acoso empleando por primera vez un láser cegador, "probablemente de uso militar", contra uno de sus barcos en el mar de China Meridional, escenario de disputas territoriales entre China y países de la zona. "Un láser de color verde [dirigido desde un buque chino] cegó a la tripulación de nuestro barco durante unos diez segundos. Es la primera vez que buques chinos usan este método" contra los guardacostas filipinos, afirmó este lunes a EFE el portavoz de los guardacostas filipinos, Armand Balilo.

MOLDAVIA RUSIA

Moldavia acusa a Rusia de planear golpe con subversivos con formación militar

Moscú. La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, acusó hoy a Rusia de planear un golpe de Estado con ayuda de ciudadanos de Bielorrusia, Serbia y Montenegro con entrenamiento militar que acometerían acciones violentas disfrazadas de protestas."El plan para el próximo período contempla acciones que incluirían subversivos con entrenamiento militar, vestidos de civil, que montarían acciones violentas, ataques a algunas instituciones del Estado y toma de rehenes", señaló Sandu en una comparecencia en Chisinau tras revisar una advertencia recibida por Ucrania la semana pasada.

PORTUGAL ABUSOS

Comisión estima hay más de 4.815 víctimas de abuso de la Iglesia católica en Portugal

Lisboa. La comisión independiente que investiga los abusos en el seno de la Iglesia católica en Portugal validó 512 testimonios de víctimas en su informe final, aunque estima que el número mínimo supera las 4.815, anunció hoy su coordinador, Pedro Strecht. "No es posible cuantificar el total de crímenes", admitió Strecht, que denunció que "la mayoría de las víctimas fueron abusadas más de una vez".Del total de las denuncias recibidas, la comisión ha enviado a la Justicia 25 casos.

ISRAEL PALESTINA

Muere un palestino por fuego israelí en redada en Cisjordania ocupada

Jerusalén. Un palestino murió este lunes por disparos de las fuerzas israelíes durante una redada militar en Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada, informaron fuentes oficiales, en un hecho que se produce en medio de una escalada de violencia que ha dejado más de 50 muertos en lo que va de año. También Israel bombardeó instalaciones del movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza la madrugada de este lunes y milicias palestinas respondieron con cuatro cohetes desde el enclave costero, sin que se haya informado de víctimas, señaló el Ejército israelí.

CONFERENCIA MÚNICH

La MSC premiará a Suecia y Finlandia como "impulso" a su ingreso en la OTAN

Berlín. La Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) premiará a Suecia y Finlandia por su "histórica" decisión de solicitar su ingreso en la OTAN y a modo de "impulso" a su proceso de integración, frente a las objeciones de Turquía., indicó el presidente de la MSC, Christoph Heusgen, al presentar el informe anual de su equipo, centrado en los desafíos derivados de la invasión de Ucrania. Durante la MSC, que se abrirá el próximo viernes en la capital bávara y se prolongará hasta el domingo, se entregará el Premio Kleist a ambos países nórdicos, que a raíz de la agresión a Ucrania rompieron con décadas de neutralidad militar para solicitar el ingreso en la OTAN.

ISRAEL GOBIERNO

Parlamento israelí inicia aprobación de reforma judicial entre protestas

Jerusalén. El Parlamento israelí aprobó este lunes discutir en el pleno los primeros aspectos legales de la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno del derechista Benjamín Netanyahu, provocando caos en el recinto legislativo además de multitudinarias manifestaciones en Jerusalén y Tel Aviv. La Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knéset (Parlamento) aprobó para su primera lectura en el pleno dos de los proyectos de ley propuestos en la reforma judicial, que pretenden cambiar la composición del comité de selección de jueces y restringirían al Supremo la posibilidad de revisar y cambiar las leyes.

IRÁN JUSTICIA

Liberado el cineasta iraní Mohamad Rasoulof tras ocho meses en prisión

Teherán. El director de cine iraní Mohamad Rasoulof ha sido puesto en libertad tras pasar los últimos ocho meses en prisión por criticar la represión estatal de unas protestas desatadas por el derrumbe de un edificio que dejó decenas de muertos en 2022. "Mohammad Rasoulof fue liberado de prisión", informó el diario reformista Shargh, que publicó una foto del director en la calle junto a otros dos presos liberados. Rasoulof ganó el Oso de Oro con "There is no Evil" en 2020.

UE PERSPECTIVAS

Bruselas eleva al 0,9 % su previsión de PIB para la eurozona en 2023

Bruselas. La Comisión Europea elevó este lunes hasta el 0,9 % su previsión de crecimiento del PIB de la eurozona en 2023, una mejora de seis décimas con respecto a sus últimas estimaciones para un ejercicio en el que la inflación se moderará hasta el 5,6 %, una tasa inferior a lo esperado con anterioridad. Las nuevas previsiones de Bruselas, presentadas en una rueda de prensa por el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, reflejan así que la economía europea esquivó la recesión en el cuarto trimestre de 2022 "a pesar de las circunstancias negativas excepcionales", pero advierte de que todavía existen riegos a la baja que pueden volver a torcer las expectativas. EFE

