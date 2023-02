Lunes, 13 de febrero de 2023 (04.00 GMT)

TERREMOTO TURQUÍA

VÍCTIMAS

Turquía detiene a constructores mientras el número de muertos roza ya 30.000

Adana (Turquía). Mientras los equipos de rescate liberan todavía a supervivientes del terremoto del lunes -que ha dejado ya en Turquía casi 30.000 muertos- la Justicia turca ha emitido más de un centenar de órdenes de detención por negligencia en la construcción de edificios derrumbados."Han perdido la vida 29.605 ciudadanos", indica el servicio de emergencias turco AFAD. Si a esas cifras se añaden los más de 3.500 fallecidos en Siria la cifra de fallecidos supera 33.000 en ambos países.

SUPERVIVIENTES

Continúan apareciendo supervivientes más de seis días después de los sismos

Adana (Turquía). Seis días y medio después del terremoto que devastó enormes regiones del sureste de Turquía, los equipos de rescate continúan sacando de entre los escombros a personas vivas, a veces incluso en un estado de entereza sorprendente. De momento, el último "rescate milagro" ha sido el de un niño de ocho años que fue rescatado herido pero vivo en el pueblo de Nurdagi, en la provincia de Gaziantep, tras 155 horas entre los escombros.

ONU

EE.UU. pide un voto inmediato en la ONU para abrir más pasos al noroeste sirio

Naciones Unidas. Estados Unidos pidió este domingo al Consejo de Seguridad de la ONU votar "inmediatamente" una resolución que permita el uso de otros dos cruces fronterizos para llevar ayuda de emergencia a las zonas opositoras del noroeste de Siria, muy afectadas por los recientes terremotos.

EEUU ESPACIO

El Ejército de Estados Unidos derriba otro objeto volador

Nueva York. El Ejército de Estados Unidos derribó este domingo un nuevo objeto volador no identificado, en esta ocasión mientras sobrevolaba el lago Hurón, en el norte del país, según adelantó el congresista Jack Bergman y confirmaron fuentes gubernamentales a las cadenas CNN y ABC.Se trata del tercer "objeto" neutralizado en los últimos tres días en Norteamérica, después del derribado el viernes sobre Alaska y el del sábado en Canadá.

CHINA ESPACIO

China también detecta objetos desconocidos en su espacio aéreo, según medio

Pekín. Las autoridades de una ciudad del este de China afirmaron haber detectado también "objetos desconocidos" en el espacio aéreo nacional, informa la prensa local tan solo días después de la crisis diplomática con Estados Unidos a cuenta de los supuestos globos espía. La Oficina de Desarrollo Marítimo del distrito de Jimo, en la ciudad de Qingdao (este), informó este domingo del avistamiento de varios "objetos desconocidos en el cielo", recogió anoche el periódico The Paper.

EEUU BOLSONARO

Bolsonaro dice desde Florida que regresará a Brasil "en las próximas semanas"

Miami. El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro dijo desde Florida (EE.UU.), donde se encuentra desde finales de diciembre pasado, que regresará a Brasil "en las próximas semanas" porque su "misión sobre la Tierra" aun no ha terminado, según recoge este domingo un medio local. "Yo también quiero volver a Brasil, pretendo volver a Brasil en las próximas semanas", declaró el líder ultraderechista en Boca Ratón, en el sur de Florida, durante un encuentro con seguidores brasileños reunidos en una iglesia evangélica.

COLOMBIA PAZ

Delegación de paz colombiana confía mesa de diálogo con ELN se fortalecerá

Bogotá. La delegación de paz del Gobierno colombiano confió en que la Mesa de Diálogos saldrá fortalecida de la segunda ronda de conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se instalará este lunes en México y que tiene como principal objetivo lograr un acuerdo del cese el fuego bilateral. "Estamos seguros de que, durante el ciclo de Diálogos de Paz que comienza, se avanzará en los temas acordados y, al finalizar, saldrá fortalecido el liderazgo de la Mesa de Diálogos, el apoyo de la comunidad internacional y la confianza de la sociedad colombiana en el proceso", dijo este domingo la Delegación de Paz del Gobierno de Colombia para los diálogos con el ELN en un comunicado.

UCRANIA GUERRA

El ejército ruso no satisface las ansias de victoria de Putin

Moscú/Leópolis. El presidente ruso, Vladímir Putin, exige a su ejército resultados palpables en Ucrania con los que presentarse en el crucial discurso sobre el estado de la nación, el primero que pronunciará desde hace casi dos años, pero éste no ha logrado más que pingües ganancias territoriales. Sea o no del agrado del Kremlin, las únicas buenas noticias del frente llegan de la mano de los mercenarios del grupo Wagner, que aseguraron el domingo haber tomado una nueva localidad cerca de Bajmut (Donetsk).

YIHADISTAS SIRIA

El EI mata a 11 rehenes en Siria y mantiene secuestrados a otros 64, dice ONG

Beirut. El grupo yihadista Estado Islámico (EI) ha asesinado al menos a once personas que había secuestrado anoche en la provincia de Homs, en el centro de Siria, y mantiene bajo cautiverio a otras 64 parte del mismo grupo, informó este domingo el Observatorio Sirio de Derecho Humanos. Combatientes de la formación terrorista secuestraron el sábado a un total de 75 personas que se encontraban recogiendo trufa cerca de la ciudad de Palmira y retuvieron también los vehículos que utilizaron para llegar a la zona, según un comunicado de la ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno.

NICARAGUA CRISIS

El papa confiesa su "dolor" por condena a obispo nicaragüense y pide diálogo

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco lamentó hoy la condena a cárcel del obispo crítico con el Gobierno de Nicaragua, monseñor Rolando Álvarez, y animó a los responsables políticos a la "búsqueda sincera" de la paz en ese país. "Las noticias que llegan desde Nicaragua me han dolido no poco, y no pudo no recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Alvarez, a quien quiero mucho, condenado a 26 años de cárcel y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos", dijo el pontífice tras el Ángelus dominical.

EL SALVADOR JUSTICIA

EE.UU. deportó a ex oficial militar salvadoreño señalado en masacre de 1988

San Salvador. Estados Unidos deportó a El Salvador un ex oficial militar señalado en participar en una masacre conocida como San Sebastián, perpetrada en 1988 en el contexto del conflicto armado interno (1980-1992), según una información compartida a EFE. Vásquez Alvarenga, enviado a El Salvador el viernes pasado, es señalado de violaciones a derechos humanos y como individuo que "participó en ejecuciones extrajudiciales en su país de origen", indica la nota. EFE

