Las adolescentes de EEUU registran mayor nivel de trauma sexual

(Bloomberg) -- Casi tres de cada cinco niñas adolescentes de Estados Unidos informaron sentirse tristes o desesperanzadas en 2021, el nivel más alto en una década y casi el doble de la tasa entre los chicos adolescentes.

Las tasas de violencia sexual denunciada y el riesgo de suicidio aumentaron entre las adolescentes durante el mismo año, según la última encuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre conductas de riesgo en jóvenes. Al menos una de cada 10 niñas de secundaria dijo que en algún momento se vio obligada a tener relaciones sexuales, un aumento del 27% desde una encuesta realizada dos años antes y el primer aumento desde que los CDC comenzaron a registrar la medida en 2001. Casi un tercio de las adolescentes dijo haber contemplado seriamente intentar suicidarse, un 60% más desde 2011.

“Las adolescentes estadounidenses están en una ola creciente de tristeza, violencia y trauma”, dijo Debra Houry, directora médica y subdirectora de programa y ciencia de los CDC, en una llamada con periodistas. La violencia sexual aumenta los riesgos a largo plazo de problemas de salud mental, consumo de sustancias y otras consecuencias para la salud, dijo.

Las crecientes tasas de estrés y daño son particularmente preocupantes mientras algunos estados toman medidas marcadas contra el acceso de las mujeres a los servicios reproductivos a raíz de la revocación de la decisión de 1973 de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade, que estableció el derecho constitucional al aborto. Los CDC dijeron que continúan monitoreando los estados para asegurarse de que las víctimas de violencia sexual puedan acceder a los servicios necesarios, dijo Kathleen Ethier, directora de la División de Salud Escolar y Adolescente de los CDC.

Los CDC recopilaron las respuestas de estudiantes de secundaria durante el otoño de 2021. Aunque la salud mental de los adolescentes empeoró en general durante la pandemia, las diferencias entre chicas y chicos fueron marcadas, según el informe.

“No creo que sea algo que hayamos visto antes”, dijo Ethier.

Hallazgos de la encuesta:

El 57% de las adolescentes informaron haberse sentido tristes o desesperanzadas en 2021

El 30% informó haber contemplado suicidarse

El 18% experimentó violencia sexual

El 14% informó haber sido forzada alguna vez a tener relaciones sexuales

Más de uno de cada cinco adolescentes LGBTQ informaron que habían intentado suicidarse durante el último año, evidencia el informe de los CDC. Los resultados se suman a otros informes recientes que han reflejado un empeoramiento de las tasas de depresión y ansiedad entre los jóvenes LGBTQ en EE.UU. en un momento en que casi uno de cada cinco estudiantes de secundaria no se identifica como heterosexual.

El relativo aislamiento provocado por la pandemia del covid-19 ha tenido un enorme impacto en la salud mental de los jóvenes, exacerbando las tendencias observadas antes de la pandemia.

Próximos pasos

Abordar la creciente crisis de salud mental del país se ha convertido en una prioridad de mayor grado tanto para la Administración Biden como para el Congreso. El mes pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos otorgó casi US$245 millones en fondos de la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras para apoyar programas de salud mental para jóvenes.

Los CDC dijeron que están ayudando a las escuelas a crear más servicios de apoyo y programas educativos destinados a enseñar a los estudiantes sobre el consentimiento sexual y el manejo de las emociones. La agencia trabaja con los distritos escolares de todo el país para crear programas educativos que sean inclusivos, culturalmente competentes y aborden el amplio rango de necesidades de los jóvenes, dijo Ethier.

