El programa de radio que lleva 36 años acercando música brasileña a España

Macarena Soto

Madrid, 13 feb. El programa de música más longevo de Radio 3, la emisora española pública de música, no es de rock, ni de música nacional, ni de pop. Sorprendentemente es "Cuando los elefantes sueñan con la música", un espacio que lleva 36 años acercando la música brasileña a los oyentes españoles.

Al frente de los micrófonos está Carlos Galilea, quien en una entrevista con EFE, minutos antes de una emisión especial desde la Casa de América en Madrid, agradece la "oportunidad" que le dio la emisora pública hace más de tres décadas de hacer "lo que hacía en casa" como afición.

Gracias a su pasión por esta música, le fueron contactando desde otros programas radiofónicos y le agarró el gusto a las ondas. Así, presentó un proyecto en Radio 3 y se lo aceptaron.

El pasado 10 de enero "Cuando los elefantes sueñan con la música" cumplió 36 años de emisión ininterrumpida. El espacio comenzó los fines de semana a las 8 de la mañana y ahora suena de lunes a viernes a las 15 horas, un horario mucho más escuchado en España.

"El programa ha ido avanzando y hay otras músicas, pero la base es la brasileña, que es de un nivel altísimo, como la de Estados Unidos, pero aquí no se le hace mucho caso", reconoce.

Y es que después de tantos años, el locutor echa la vista atrás y celebra "el milagro" que ha permitido a su programa seguir durante tanto tiempo así.

"Nunca ha habido un boom de la música brasileña en España, la gente la va descubriendo, se pasa de unos a otros, tiene un perfil bajo que me parece sano porque aquí si algo se pone de moda, poco después desaparece", asume.

Lejos ha estado esta música de ser popular en este país, según Galilea, quien rememora conversaciones con el famoso Caetano Veloso, quien se quejaba de que "actuaba mucho más en otros países europeos".

"Chico Buarque no viene a España porque nadie lo conoce, conoce alguna canción, España ha sido especialmente reticente, no como en Francia, cuando entienden menos el idioma, igual que en Italia, no sabía explicarlo, daría para hacer una tesis", opina.

LA COMPLEJA ENTRADA DE LA MÚSICA LATINA EN ESPAÑA

Galilea explica que no solo la música brasileña ha tenido una entrada completa en España, sino en general la música latina.

"Celia Cruz, la gran Celia, también me lo dijo alguna vez, que cantaba más en Helsinki que en Madrid, de hecho estaba muy agradecida a Lola Flores porque era ella la que la contrataba para su local", rememora.

Y es que, según considera, hasta que no llegaron a España los éxitos de Juan Luis Guerra no se abrió la puerta para los géneros de la región, pero aún así la brasileña no consiguió romper las barreras.

Para Galileo se dan muchas diferencias entre los artistas brasileños y los del resto del mundo, porque cree que allí "no están tan aislados" entre géneros o generaciones.

"Hay grandes artistas, lo que me gusta mucho es que se intercambian información, no están tan aislados como otros, Caetano (Veloso) escucha al (rapero) Emicida y ellos (los jóvenes) veneran a Caetano", analiza.

De la misma manera, cree que en Brasil se da un fenómeno que no sucede en otros lugares.

"Allí no diferencian entre alta cultura y baja cultura, hay cultura sin más, ¿por qué va a ser menos Caetano que otro artista?", se pregunta.

Galileo afronta el futuro agradecido por todos estos años de apoyo de la emisora, pero también de sus oyentes, que son "muy benevolentes".

"Yo soy muy fan de la radio, la magia es que te acompaña en la soledad, como la música que creo que es más impactante que otra actividad artística porque va directa a la emoción, es lo más inmediato que hay, da igual de donde seas, oyes algo y te emociona", zanja. EFE

