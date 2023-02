El Kremlin resta importancia al nuevo llamamiento de EEUU de abandonar Rusia

Moscú, 13 feb. El Kremlin restó este lunes importancia a los llamamientos de Estados Unidos a sus ciudadanos para que abandonen Rusia "de inmediato".

"No es la primera vez que hacen llamamientos a no visitar Rusia o abandonar Rusia. El Departamento de Estado (de EEUU) los ha hecho en repetidas ocasiones, no son nuevos", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Previamente, Washington llamó nuevamente a sus ciudadanos a salir de Rusia sin dilaciones debido a que corren el riesgo de ser detenidos o reclutados para engrosar las filas del Ejército ruso.

En el comunicado se recomienda en particular a no viajar a Rusia "debido a las consecuencias impredecibles de la invasión a gran escala no provocada de Ucrania por parte de las fuerzas militares rusas".

Además, la misión diplomática advierte de que en Rusia los ciudadanos estadounidenses pueden ser detenidos indebidamente y de que tiene una "capacidad limitada" para prestarles asistencia en caso de la que la necesiten.

Es la segunda vez en casi cinco meses que la embajada estadounidense llama a sus nacionales a abandonar Rusia.

El 28 de septiembre pasado, una semana después de la movilización parcial ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, la embajada estadounidense advirtió de que Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense de las personas con doble nacionalidad, impedirles el acceso a la asistencia consular y llamarlos a filas. EFE

mos/ig