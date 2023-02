EE.UU. liberará 26M más de barriles de reserva estratégica crudo

(Bloomberg) -- La Administración Biden planea vender más crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo, con entregas estimadas entre abril y junio.

La venta, que no es de emergencia, ascenderá a 26 millones de barriles de crudo, según personas familiarizadas con el tema, y es parte de la venta ordenada por el Congreso que los legisladores aprobaron hace años para el año fiscal en curso.

El Departamento de Energía ha tratado de detener parte de las ventas requeridas por la legislación de 2015 con intención de poder reabastecer la reserva de emergencia, que actualmente cuenta con unos 371 millones de barriles. Después de esta última liberación, la reserva descenderá a unos 345 millones de barriles.

Los funcionarios de Biden decidieron el año pasado recurrir a 180 millones de barriles de la reserva estratégica de petróleo en un esfuerzo por bajar los precios después de que Rusia invadiera Ucrania y disparara el crudo a más de US$100 por barril. Algunos republicanos han criticado a la Administración de Biden por esa medida, la mayor de la historia, y que ayudó a vaciar la reserva a su nivel más bajo desde 1983. Los críticos advirtieron la medida como un truco político destinado a combatir el aumento de los precios de la gasolina antes de las elecciones de mitad de período.

Desde entonces, los funcionarios de Biden han hablado con las compañías de energía sobre la compra de petróleo para reabastecer la reserva, a medida que los precios del petróleo se acercan a los US$70 el barril.

El mes pasado, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó una legislación destinada a limitar la capacidad del secretario de Energía para usar la reserva a menos que el Gobierno aumente la cantidad de tierras federales disponibles para la extracción de gas y petróleo.

Otras liberaciones requeridas por el Congreso, alrededor de 140 millones de barriles programados para los años fiscales 2024 a 2027, se cancelaron después de que los legisladores aprobaran en diciembre una disposición en un proyecto de ley de gastos gigantes.

