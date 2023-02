Diplomáticos EE.UU. y China evalúan reunirse tras caso de globos

(Bloomberg) -- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, está considerando reunirse a fines de esta semana con Wang Yi, el principal diplomático de China, en una conferencia de seguridad, dijeron personas familiarizadas con el asunto, en lo que serían sus primeras conversaciones cara a cara desde que el alboroto causado por un globo chino provocara un nuevo aumento en las tensiones.

Blinken y Wang se reunirían en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se realizará del 17 al 19 de febrero, siempre que ambas partes estén de acuerdo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de deliberaciones privadas.

Blinken canceló su viaje a Pekín programado para la semana pasada después de que EE.UU. identificara un supuesto globo espía chino que se cernía sobre el espacio aéreo estadounidense. EE.UU. dijo que daría la impresión equivocada si Blinken visitaba China mientras el globo aún estaba en el aire. Un día después de que se cancelara el viaje, el Pentágono derribó el globo frente a Carolina del Sur.

EE.UU. afirma que el globo era parte de un programa de vigilancia global. China ha insistido en que era un dispositivo de monitoreo del clima el que se salió de su curso.

Desde el primer globo, se han detectado más objetos no identificados en el espacio aéreo norteamericano y tres de ellos han sido derribados en los últimos días. El lunes, China acusó a EE.UU. de enviar más de 10 globos sobre su territorio desde principios de 2022. Eso provocó una negativa de la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, quien calificó la afirmación como “el último ejemplo de China luchando por controlar los daños”.

Un alto funcionario de Gobierno, consultado sobre la posibilidad de una reunión, dijo que EE.UU. está evaluando constantemente sus opciones para la diplomacia, pero que no tiene nada que anunciar. El Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado declinaron realizar comentarios, al igual que la Embajada de China.

