El Barcelona, sin freno

José Antonio Pascual

Madrid, 12 feb. El Barcelona sumó ante el Villarreal (0-1) su sexta victoria consecutiva para continuar imparable hacia el título de LaLiga Santander, con una ventaja de once puntos del Real Madrid, que aplazó su partido ante el Elche al miércoles por la disputa del Mundial de Clubes.

Cumplió con la tradición en el estadio de La Cerámica, donde no pierde desde octubre de 2007, cuando Xavi Hernández, actual técnico azulgrana, comandaba la medular azulgrana junto a Andrés Iniesta y con Leo Messi al frente. Desde entonces, contando también los partidos coperos, ha ganado once y ha empatado cinco.

Un gol a los 18 minutos de Pedri González tras una precisa pared con Robert Lewandowski premió la buena puesta en escena del Barcelona con una ocasión temprana del polaco que evitó Pepe Reina, y aunque el Villarreal trató de reponerse cuando el central uruguayo Ronald Araújo se lo permitió, careció de acierto para batir al portero alemán Marc Andre Ter Stegen, que sumó un nuevo partido con su meta a cero y ya van 16 en 21 encuentros.

Tampoco varió la tendencia de los enfrentamientos de Quique Setién ante su exequipo y así el Villarreal sigue fuera de la zona europea, a dos puntos, tras encadenar tres derrotas seguidas que han frenado la buena dinámica que tuvo el 'submarino amarillo' tras el Mundial de Qatar 2022.

El Atlético de Madrid no falló en una de sus salidas favoritas. Le costó, sufrió de lo lindo, pero encontró el premio en Balaidos gracias a las paradas del meta esloveno Jan Oblak y al primer gol como rojiblanco del neerlandés Memphys Depay.

El Celta del luso Carlos Carvalhal puso en serios aprietos a los hombres del argentino Diego Pablo Simeone, que para colmo de males se quedó en inferioridad a falta de veinte minutos por una nueva expulsión del montenegrino Stefan Savic. En cambio, sobrevivió por el acierto de su guardameta, por el larguero, que evitó el gol en un lanzamiento de falta de Iago Aspas, y a última hora firmó la victoria al rematar Memphis a la media vuelta dentro del área tras una acción del belga Yannick Carrasco.

Pese al sufrimiento y los problemas, es una victoria de gran valor la del Atlético, que se sitúa a un punto de la Real Sociedad y a siete del Real Madrid, que tienen que jugar aún sus partidos de esta vigésima primera jornada.

Koke Resurrección, capitán y que se convirtió en el jugador con más encuentros de Liga de la historia del club con 4-2, aseguró: "Nuestro objetivo es entrar en Champions desde el inicio de temporada, que es lo que nos exige el club desde el primer día. Van pasando las fechas, estamos en posición de Champions y por qué no pelear por el tercer puesto o incluso por el segundo.

Retrocede el Rayo Vallecano pese a alargar a seis su racha de partidos sin perder fuera de casa. No supo ganar en el Coliseum Alfonso Pérez al Getafe (1-1) en un duelo madrileño muy movido con un penalti fallado por bando y con los locales en inferioridad la última media hora.

Y es que tuvo el partido en su mano el equipo de Andoni Iraola. Se adelantó con un autogol del uruguayo Mauro Arambarri (m.38), pero casi dio la sensación de no querer ahondar en la herida del equipo de Quique Sánchez Flores, necesitado del triunfo para huir de la penúltima plaza.

Borja Mayoral (m.51) envió fuera el primer penalti del partido, casí acto seguido fue expulsado por doble amonestación Carles Aleñá (m.54) y con todo a favor el Rayo Vallecano no tuvo la capacidad de rematar el partido.

Es más, dio vida al Getafe, que echó mano del orgullo y de la fe del turco Enes Unal para empatar a los 77 minutos de rebote al intentar obstaculizar el patadón del meta macedonio Stole Dimitievski. El delantero azulón aprovechó para homenajear y mostrar su solidaridad hacia el pueblo de su país y de Siria por los terremotos que ya han costado la vida a unas 30.000 personas.

Y, para 'rematar la faena' de males rayistas, Raúl de Tomás malogró una pena máxima a los 87 minutos, cometida por el uruguayo Gastón Álvarez, detenida con una gran estirada por David Soria.

Las tablas dejan un amargo sabor al Rayo por el desarrollo del partido y por haber tenido el panorama muy favorable y, sin ser un gran premio, le vale al Getafe al menos para seguir teniendo a tiro la salvación, aunque necesita puntuar de tres en tres cuanto antes.

El Valladolid no pudo dar continuidad a su buena racha de triunfos. Dos goles del canadiense Cyle Larin le habían reportado seis puntos trascendentales ante Valencia y Real Sociedad. No pudo esta vez superar al competitivo Osasuna, que sigue empeñado en no renunciar a Europa, aunque acumula cuatro partidos sin ganar (tres empates y una derrota). EFE

jap/jl