EEUU derriba otro objeto volador, esta vez sobre lago Hurón

ARCHIVO - En esta foto suministrada por Chad Fish, un globo vuela sobre el océano Atlántico, cerca de la costa de Carolina del Sur. (Chad Fish vía AP)

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos Joe Biden ordenó el derribo de un “objeto no identificado” el domingo con un misil disparado por cazas sobre el lago Hurón, y se cree que se trata del mismo que fue detectado la noche anterior en el estado de Montana, señalaron funcionarios federales.

La operación se llevó a cabo después de que objetos similares fueron derribados sobre Alaska y Canadá porque volaban a altitudes que representaban una amenaza para aeronaves comerciales, según los funcionarios, que estaban al tanto de los derribos y hablaron con The Associated Press a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre los delicados operativos.

Resulta extraordinario que cuatro objetos fueran derribados del cielo por aviones de combate estadounidenses en un periodo de ocho días. Funcionarios del Pentágono han dicho que no saben cuándo se produjeron anteriores derribos de objetos desconocidos o no autorizados sobre territorio estadounidense.

El último objeto derribado se detectó por primera vez el sábado por la noche sobre Montana, pero inicialmente se pensó que era una anomalía. El radar volvió a detectarlo el domingo sobrevolando la Península Superior de Michigan y avanzaba sobre el lago Hurón.

Las autoridades estadounidenses y canadienses habían restringido cierta parte del espacio aéreo sobre el lago horas antes luego de que los cazas partieran para interceptar e intentar identificar el objeto. Era octagonal, con cuerdas colgando, pero no tenía carga útil perceptible. Volaba a baja altura, a unos 20.000 pies (6.000 metros), según un alto funcionario estadounidense.

La noticia llega en un momento en que funcionarios federales aún intentan identificar con precisión los otros dos objetos derribados por cazas F-22 en los últimos dos días, y trabajan para determinar si China los había enviado.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el objeto derribado el sábado sobre la provincia canadiense del Yukón era un globo significativamente menor que el globo que fue derribado el 4 de febrero frente a la costa de Carolina del Sur tras atravesar Estados Unidos. Un objeto volador derribado el viernes sobre la remota costa de Alaska era más cilíndrico y se dijo que se trataba de una especie de aerostato.

Se cree que ambos tenían una carga útil, ya sea adosada o suspendida de ellos, según los funcionarios, que hablaron con The Associated Press a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre la investigación en curso. Los funcionarios no pudieron decir quién lanzó los objetos, e intentan dilucidar cuál es su origen.

___

Los periodistas de The Associated Press Michael Balsamo, Ellen Knickmeyer y Tara Copp contribuyeron con este despacho.