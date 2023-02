80-88. El Madrid se presentará en la Copa como líder tras ganar en Murcia

Murcia, 12 feb. El Real Madrid se presentará en la Copa del Rey que se disputará la próxima semana en Badalona como líder de la Liga Endesa, después de ganar por 80-88 en la pista del UCAM Murcia Club Baloncesto en un partido en el que los locales se quejaron por el arbitraje hasta el punto de que colocaron una pizarra en la que fueron actualizando el número de tiros libres lanzados por uno y otro equipo, el cual llegó a ir 1-29 a favor de los blancos (12-33 al final).

El cuadro dirigido por Chus Mateo, ahora con 17 victorias y tres derrotas, se impuso con 18 puntos de Edy Tavares y 16 de Mario Hezonja en un partido que decantó con un parcial de 6-29 entre el tramo final de la primera parte y el comienzo de la segunda.

El UCAM CB, por su parte, encaja su quinta derrota en las seis últimas jornadas y con un bagaje de 8-12, es ahora decimotercero y sigue a dos victorias de los puestos que permiten disputar las eliminatorias por el título, que es su objetivo.

El partido lo afrontó el cuadro murciano tras haber pasado esta semana tres días en Turquía para no jugar -su partido ante el Darüssafaka Lassa se aplazó por el terremoto que azotó ese país y también Turquía- y sin Jordan Davis entre los convocados, lo cual llama la atención, porque el escolta perdió todo el protagonismo que tuvo no hace mucho tiempo y parece no tener la plena confianza de su entrenador, Sito Alonso.

El Madrid, que se presentó en Murcia con las bajas de Rudy Fernández y Alberto Abalde, arrancó mejor y mandó en los primeros compases (3-10 tras un triple de Hezonja).

El cuadro universitario, con un parcial de 11-2, rematado con un triple de Ryan Luther, volteó el marcador (14-12) y el primer cuarto concluyó con el tanteo empatado a 20 y con Gaby Deck liderando el ataque blanco con seis puntos seguidos con la firma del argentino.

La igualdad se mantuvo en el segundo periodo, en el que Artem Pustovyi se mostró especialmente efectivo y 14 puntos del ucraniano tenían a su equipo por delante (32-30).

El poderío de Tavares quedó patente en los instantes previos al descanso y eso hizo que se llegara al intermedio con los visitantes ocho puntos arriba (32-40), su máxima ventaja hasta entonces, a la que llegó con una canasta sobre la bocina del caboverdiano que mantenía abierta una racha de 0-10 de cara a la segunda parte.

La brecha se abrió más todavía en el inicio del segundo tiempo con un 0-7 de salida que elevó el parcial a un 0-17 con el que los blancos encarrilaron claramente el camino hacia la victoria.

Sito Alonso lo paró con tiempo muerto con 32-47 pero la situación no mejoró (38-59 tras un triple de Nigel Williams-Goss en el ecuador del tercer cuarto).

Dos canastas de tres puntos convertidas por James Anderson en apenas medio minuto hicieron reaccionar a Mateo, que fue el que llamó a los suyos al orden pese a que la diferencia todavía era de 15 tantos.

Esa fase de inspiración le dio a los locales para seguir acercándose (49-61), aunque el cuarto finalizó con un +16 para el Madrid (55-71).

En esa diferencia también influyó la diferencia en los tiros libres lanzados, tanto que se colocó junto al banquillo local una pizarra contabilizándolos.

A base de triples, con Sadiel Rojas y Tomás Bellas enchufando desde más allá del arco, el cuadro universitario se puso a 10 (67-77) y apretó hasta el final, pero lo de las faltas siguió siendo cuanto menos llamativo y por cierto actualizado por el propio Sito Alonso en la pizarra. Los 11 últimos lanzamientos desde el 4,60 para los de casa llegaron con el choque ya resuelto, lo cual a menudo es habitual.

- Ficha:

80. UCAM Murcia Club Baloncesto (20+12+23+25): Bellas (13), McFadden (7), Anderson (13), Luther (3) y Diop (-) -cinco inicial-, Trice (3), Radovic (10), Pustovyi (20), Jelínek (6) y Rojas (5).

88. Real Madrid Baloncesto (20+20+31+17): Williams-Goss (7), Henzonja (16), Musa (10), Yabusele (11) y Tavares (18) -cinco inicial-, Causeur (3), Hanga (2), Sergio Rodríguez (9), Deck (8), Poirier (2), Cornelie (-) y Llull (2).

Árbitros: Fernando Calatrava Cuevas, Vicente Bultó Estébanez y Héctor Baez Batista.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 7.500 espectadores que lo llenaron. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las miles de víctimas que causó el terremoto en Turquía y en Siria.

Durante el descanso el Madrid homenajeó a José Luis Mendoza, quien fue presidente y dueño del UCAM CB y que falleció hace varias semanas a los 74 años víctima de un cáncer. El club blanco le regaló a María Dolores García, su viuda, una camiseta del equipo con la inscripción JL Mendoza y firmada por los integrantes de la plantilla. EFE

