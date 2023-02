RESUMEN 1-Cada vez rescatan a menos supervivientes entre los escombros del terremoto de Turquía y Siria

*

22.327 muertos en Turquía y más de 3.500 en Siria

*

Cientos de miles de personas sin hogar en pleno invierno boreal

*

El jefe de ayuda de la ONU elogia la respuesta de Turquía al terremoto

Por Maya Gebeily, Ali Kucukgocmen y Khalil Ashawi

ANTIOQUÍA, Turquía/JANDARIS, Siria, 11 feb (Reuters) - L os exhaustos equipos de rescate sacaban a un número cada vez menor de supervivientes el sábado de entre los escombros del terremoto de Turquía y Siria, cinco días después de una de las peores catástrofes naturales de la región que ha dejado un total de fallecidos que se acercaba a los 26.000 y podría ser mucho mayor.

Algunas operaciones de rescate se interrumpieron tras recibirse informes de saqueos.

El presidente Tayyip Erdogan, cuestionado por su gestión del terremoto más devastador en Turquía desde 1939, prometió iniciar la reconstrucción en cuestión de semanas, tras haber declarado que cientos de miles de edificios habían quedado destruidos.

En Siria, la catástrofe afectó sobre todo al noroeste, en manos de los rebeldes, dejando a muchas personas sin hogar por segunda vez tras haber sido desplazadas por la guerra civil.

En la ciudad de Antioquía, en el sur de Turquía, había bolsas con cadáveres en las calles y los residentes llevaban mascarillas para protegerse del olor a muerte mientras se unían a los equipos de rescate que aún no habían llegado a algunos edificios.

"Hay caos, escombros y cadáveres por todas partes", dijo uno de ellos, cuyo grupo había trabajado toda la noche intentando llegar a una profesora universitaria que les llamaba desde los escombros.

Por la mañana, había dejado de responder.

En Kahramanmaras, cerca del epicentro en Turquía, había menos operaciones de rescate visibles entre los montículos de hormigón destrozados de casas y bloques de apartamentos caídos.

Sin embargo, en un edificio, los equipos de rescate excavaron entre las losas de hormigón para llegar hasta una niña de cinco años aún con vida, a la que levantaron en camilla envuelta en papel de aluminio y al grito de "Dios es el más grande".

El sábado sólo pudieron sacar con vida a unas pocas personas más.

Dos organizaciones de rescate alemanas suspendieron su trabajo, citando informes de enfrentamientos entre grupos de personas y disparos.

Un equipo austriaco también suspendió brevemente sus labores.

"SAQUEADORES CON CUCHILLOS"

Gizem, una rescatista de la provincia suroriental de Sanliurfa, dijo que había visto saqueadores en Antioquía. "No podemos intervenir mucho porque la mayoría de los saqueadores llevan cuchillos", dijo.

La policía y los soldados salieron en masa el sábado para mantener el orden, ayudando también con el tráfico, los rescates y la distribución de alimentos.

Turquía informó de que unas 80.000 personas se encontraban hospitalizadas y más de un millón en refugios temporales.

En las afueras de Antioquía, los trabajadores de una fosa común introducían bolsas con cadáveres en una zanja recién excavada, donde una excavadora mecánica las cubría con tierra. Unas 80 bolsas esperaban ser enterradas.

Nuevas fosas también cubrían una ladera a las afueras de Gaziantep, algunas marcadas con flores o pequeñas banderas turcas ondeando al viento. Una mujer rompió a sollozar junto a una de las tumbas mientras un niño intentaba consolarla.

Los supervivientes temían enfermedades, con las infraestructuras básicas destrozadas.

"Si la gente no muere aquí, bajo los escombros, morirá por las heridas, si no, morirá por infección. Aquí no hay retretes. Es un gran problema", dijo el socorrista Gizem.

El jefe de ayuda de la ONU, Martin Griffiths, describió el terremoto como el peor de los últimos 100 años en la región. Elogió la respuesta de Turquía, afirmando que, según su experiencia, la población de las zonas catastróficas siempre se decepciona pronto con los esfuerzos de socorro.

Predijo que el número de muertos se duplicaría, como mínimo.

La catástrofe se produce mientras Erdogan se prepara para unas elecciones nacionales previstas para junio. Su popularidad ya estaba cayendo en medio de la subida del costo de la vida y el desplome de la moneda turca.

Incluso antes del sismo, la votación se consideraba el reto más difícil para Erdogan en sus dos décadas en el poder. Desde la catástrofe ha hecho un llamamiento a la solidaridad y ha condenado la política "negativa".

Los habitantes de la zona del sismo y los políticos de la oposición han acusado al gobierno de haber prestado una ayuda lenta e insuficiente desde el principio, y los críticos han afirmado que el ejército, que desempeñó un papel fundamental tras el terremoto de 1999, no se implicó con la suficiente rapidez.

Erdogan ha reconocido algunos problemas, sobre todo para hacer llegar la ayuda a una región en la que las conexiones de transporte estaban dañadas, pero ha afirmado que la situación se controló posteriormente.

También se está empezando a cuestionar la solidez de los edificios. La fiscalía estatal de Adana ordenó la detención de 62 personas en el marco de una investigación sobre edificios derrumbados, mientras que los fiscales solicitaron la detención de 33 personas en Diyarbakir por el mismo motivo, informó la agencia de noticias estatal Anadolu.

UNA DE LAS PEORES CATÁSTROFES DEL SIGLO

El sismo de magnitud 7,8 del lunes, con varias potentes réplicas en Turquía y Siria, se sitúa como la séptima catástrofe natural más mortífera del mundo en lo que va de siglo, acercándose a los 31.000 muertos por un terremoto en el vecino Irán en 2003.

Con 22.327 muertos en Turquía, es el terremoto más mortífero desde 1939. Más de 3.500 personas han muerto en Siria, donde las cifras no se han actualizado desde el viernes.

En el noroeste, controlado por la oposición, fue un horrible deja vu para muchos después de haber sido desplazados una vez por la guerra.

"El primer día dormimos en la calle. El segundo día dormimos en nuestros coches. Luego dormimos en las casas de otras personas", dijo Ramadan Sleiman, de 28 años, cuya familia había huido del este de Siria a la ciudad de Jandaris, que resultó gravemente dañada por el terremoto.

En la ciudad siria de Alepo, controlada por el gobierno, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, describió la catástrofe como desgarradora mientras supervisaba parte de la distribución de ayuda y prometía más.

Un cargamento de ayuda italiana destinado a las zonas de Siria controladas por el gobierno aterrizó en Beirut, según declaró el enviado de Italia a Damasco, en la primera ayuda europea al gobierno en caso de terremoto.

Las naciones occidentales han rechazado en gran medida al presidente Bashar al-Asad durante la guerra que comenzó en 2011.

El noroeste ha recibido poca ayuda, en comparación con las decenas de aviones cargados que han llegado a las zonas en poder del gobierno sirio, muchos de ellos procedentes de países árabes, Rusia, Irán, India y Bangladés, según los medios de comunicación estatales sirios.

(Reporte adicional de Umit Bektas en Antioquía, Orhan Coskun en Ankara, Ece Toksabay y Huseyin Hayatsever en Adana, Jonathan Spicer, Daren Butler, Yesim Dikmen y Ali Kucukgocmen en Estambul y Timur Azhari en Beirut; Escrito por Clarence Fernandez, Angus McDowall y Dominic Evans; Editado en Español por Ricardo Figueroa)