Penélope Cruz, "nerviosa" por si gana su hermano Eduardo el Goya

Sevilla (España), 11 feb. Penélope Cruz dijo hoy en la alfombra roja de la 37 gala de los Goya, donde acude como nominada a mejor actriz de reparto por la película "En los márgenes", que está más "nerviosa" por la posibilidad de que su hermano Eduardo Cruz gane su primer Goya, que por su propia nominación.

"Nos llevamos once años, yo creo que soy como su segunda madre -rió Cruz-, es muy emocionante para mí porque le he visto crecer con la música y la primera vez que le vi con una guitarra creo que tenía cuatro años y si él gana, yo me puedo desmayar", confesó.

"Mi hermano tiene un talento enorme", señaló llena de orgullo la "segunda madre" del músico y agregó: "imagina lo que es para mi madre tener dos hijos nominados".

Eduardo Cruz, es el compositor, junto a Rozalén, de la canción "En los márgenes", nominada al Goya como Mejor canción original.

Penélope, también productora de la cinta, recordó lo mucho que les costó sacar adelante la película que dirige Juan Diego Botto, al que conoce desde los trece años. "Desde luego -afirmó-, estos seis años luchando para sacarla adelante, me han merecido la pena".

La actriz madrileña, ganadora de un Óscar, está contenta de que, a pesar "del covid y de todo haya salido adelante y le haya tocado el corazón de mucha gente. Nos parecía un tema muy importante del que había que hablar. No nos queríamos rendir".

Los protagonistas de "En los márgenes", una película que habla de los desahucios y del dolor de las personas que acaban por perder sus hogares contra los bancos, además de actores profesionales, cuenta con personas reales "que se habían quedado en la calle con tres hijos, muchas personas que salen en las asambleas son personas reales que han vivido esa situación", recordó Cruz.

"Las lágrimas y abrazos de esas mujeres y hombres después de una proyección que se hizo para ellos, para nosotros es el premio más grande que nos pueden dar en esta película. Somos conscientes -dijo Penélope Cruz- de que no cambiamos el mundo, pero el cine tiene el poder de iniciar debates".

Abanderada y ejemplo para muchas actrices españolas, Penélope Cruz opinó que este año hay "muchísmo talento, mucha calidad y se está dando muchas más oportunidades".

"Obviamente -dijo- hay más directoras, aunque espero que algún día no tengamos que hablar de esto en la alfombra roja y que esta igualdad sea real y algo normal, pero todavía nos falta tiempo. aunque creo que nuestra industria está más fuerte en eso que otros países", ha presumido.

A la protagonista de "Competencia oficial", también nominada a la mejor dirección de Fotografía, le ha dolido mucho la muerte del director Carlos Saura. "Me ha dado muchísima pena, conmigo era encantador, maravilloso".

"Estuvimos a punto de trabajar juntos un par de veces, la última en la película que hizo en México. Conozco a muchos miembros de su familia; recuerdo ver, de niña, "Deprisa, deprisa" y "Ay, Carmela", que es mi película favorita", recordó. EFE

