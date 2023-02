La intención de vaciar Mestalla hasta el minuto 19 no tiene el éxito esperado

Valencia, 11 feb. La intención de vaciar Mestalla hasta el minuto 19 por parte de los colectivos valencianistas contrarios a la propiedad no tuvo el éxito esperado, puesto que fueron alrededor de 7.000 aficionados los que permanecieron fuera del estadio hasta el minuto acordado, aunque eso sí, cuando entraron lograron que todo el estadio clamara en contra del máximo accionista Peter Lim.

Alrededor de 15.000 aficionados del Valencia se concentraron en la Avenida de Suecia antes del partido, pero la mitad sí decidió entrar al campo. La otra mitad restante permaneció fuera hasta el minuto 19 del Valencia-Athletic, momento en el que entraron protestando contra la propiedad, unos cánticos que el resto de Mestalla siguió.

Durante los primeros diecinueve minutos se escuchaba con fuerza dentro del feudo valencianista las protestas y los cánticos de apoyo al equipo de los valencianistas que permanecieron fuera, mientras que dentro reinaba el silencio, que solo se rompió cuando un minuto antes marcaba Samu Castillejo el 1-0 para el Valencia.

Los colectivos contrarios a la propiedad convocaron a la afición una hora antes del encuentro en la Avenida de Suecia y los aledaños del estadio, donde permanecieron alrededor de 15.000 valencianistas con pancartas, carteles amarillos con el mensaje “Lim go home” y profiriendo cánticos como “Peter vete ya”, “no me falles Valencia, yo nunca te he fallado”, entre otros.

La situación deportiva del Valencia, que empezó el partido ante el Athletic en puestos de descenso, institucional y social, con una desafección del club hacia sus aficionados y una incierta situación del futuro estadio, han sido las causas principales de la concentración, convocada por Libertad VCF.

El conjunto entrenado por Salvador González ‘Voro’, que ha sucedido al italiano Gennaro Gattuso, es el único equipo que aún no conoce la victoria en LaLiga desde el parón por el Mundial y no gana desde que venciera en Mestalla por tres a cero ante el Betis el pasado 10 de noviembre.

Esta mala racha de resultados, que se ha agravado aún más con la eliminación copera tras caer ante el Athletic, ha provocado la marcha del italiano Gattuso y ha llevado a la afición a convocar este acto reivindicativo. EFE

