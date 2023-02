Kroos sobre su renovación: "Estoy pensándolo; no va a durar muchos meses más"

(Actualiza con más declaraciones de Toni Kroos)

Rabat, 11 feb. El alemán Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, comentó, tras la victoria del conjunto blanco en la final del Mundial de Clubes frente al Al Hilal (5-3), que aún está pensando su decisión de si renovar o no, ya que acaba contrato a final de temporada, a la vez que aseguró que "no va a durar muchos meses más" la espera.

"Hay diferentes cosas que tienes que pensar si quieres seguir o no. Estoy pensándolo. No va a durar muchos meses más el tomar una decisión, pero todavía no hay una decisión", dijo tras el encuentro.

"Estamos muy tranquilos y hay una relación entre el club y nosotros que nadie hace tonterías. Estoy muy tranquilo", completó.

Declaraciones que contrastan con las que hizo su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, tras el partido.

"Kroos ya lo tiene todo decidido", comentó a la vez que no quiso profundizar sobre ello.

Además, el centrocampista alemán aseguró que este título sabe mejor por la forma en la que se produjo el título de la Liga de Campeones de la pasada temporada.

"Hay que trabajar y luego vienen los resultados. Para llegar aquí hay que ganar la 'Champions' y es lo que vamos a intentar hacer otra vez, aunque es difícil", declaró.

"El camino es muy largo. Además, recordando cómo sufrimos en la 'Champions', en las eliminatorias y en la final... llegar aquí es un premio. Aquí puede ser que los rivales no tengan la calidad de la 'Champions', pero es el partido de su vida y tienes que hacer un partido serio", completó.

"Nos ha faltado defender un poco mejor, pero merecimos ganar", analizó sobre el encuentro. EFE

omb/asc