Goggia: No asumí ningún riesgo, el esquí me hizo un extraño

Redacción deportes, 11 feb. La italiana Sofía Goggia, líder de la Copa del Mundo de la disciplina, que partía como la gran favorita y quedó descalificada al saltarse una puerta en el descenso de los Mundiales de esquí alpino de Courchevel y Méribel (Francia), declaró tras la prueba que "no" había asumido "ningún riesgo" y que fue "el esquí" el que le "hizo un extraño".

"Estoy decepcionada, porque lo di todo y no logré lo que buscaba; pero así es la vida", comentó Goggia, de 30 años, oro olímpico de descenso en PyeongChang'18 (Corea del Sur) y plata en la disciplina reina la temporada pasada, en los Juegos de Pekín.

"Hay veces que piensas que tienes aseguradas las cosas, pero luego resulta que esas cosas no suceden. No asumí riesgos innecesarios, el esquí me hizo un extraño y me salté la puerta", comentó Goggia este sábado en Méribel al canal de televisión Eurosport, entrevistada por la ex esquiadora eslovena Tina Maze, gran campeona y una de las únicas siete que, a lo largo de toda la historia, ha logrado victorias en todas y cada una de las disciplinas del esquí alpino.

Goggia recordó a su compatriota Elena Fanchini, subcampeona del mundo de descenso en 2005 y ganadora de dos pruebas de la Copa del Mundo, fallecida el miércoles a los 37 años, a causa de un cáncer; y en cuya memoria este sábado se guardó un minuto de silencio en Méribel.

"Es todo muy triste, pero hemos intentado transformar la pena y el dolor en energía. La pérdida de Elena ha sido una tragedia, pero siempre la vamos a recordar por todo lo bueno que nos ha dejado", afirmó Goggia en recuerdo de Elena Fanchini, cuya hermana Nadia también ha ganado pruebas de la Copa del Mundo. EFE

