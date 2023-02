Exasesor de Merkel ve vínculo entre pandemia y agresión a Ucrania

Berlín, 11 feb. El exasesor de Defensa de Angela Merkel y actual director de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Christoph Heusgen, ve una relación entre la invasión rusa de Ucrania y la pandemia del covid 19.

El aislamiento provocado por la pandemia hizo que el presidente ruso, Vladimir Putin, tuviera que confrontar menos con líderes de otros países.

"Veo una relación con la pandemia que no debe ser subestimada. Cuando un líder autoritario no tiene contacto durante dos años con intelocutores extranjeros de envergadura, no se enfrenta a la crítica y le falta una mirada honesta y diferenciada hacia el mundo", dice Heusgen en una entrevista que publica este sábado el diario "Süddeutsche Zeitung".

"Putin hizo suya una ideología de una gran Rusia. A partir de allí surgió una imagen de occidente, de Ucrania y de la fortaleza de las fuerzas armadas rusas que no se correspondían con la realidad", agregó el exasesor alemán. EFE

rz/rml