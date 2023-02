Binoche entona "Porque te vas", la banda sonora de Saura que le marcó de niña

Sevilla (España), 11 feb. Juliette Binoche, galardonada con el Goya Internacional, lo dedicó al cineasta Carlos Saura, que le conmovió cuando con sus "ojos de niña pequeña" vio la película "Cría cuervos" y su canción "Porque te vas" se quedo con ella "toda su infancia". En ese momento la interprete empezó a tararear.

El público que llenaba el Auditorio Andalucía de Sevilla, más de tres mil personas, acompañaron con palmas al ritmo de la canción de Jeannette a la actriz francesa que, nada más llegar al escenario, gritó: "Hola, España, hola, Sevilla". Y en castellano (más o menos) dijo: "qué alegría estar aquí con vosotros, y gracias por este maravilloso Goya".

Binoche aseguró que el premio "no es para Juliette", sino "para el ardiente deseo, para el fuego" que le habita, "es esa fuerza que brota".

"Yo solo soy un instrumento de ese ardiente deseo, una herramienta, atenta para escuchar, que camina de puntillas y se sumerge en el abismo con un secreto deseo de salvarse", dijo en francés.

"Y siento que este ardiente deseo debo compartirlo, no puedo guardarlo para mi, ni puedo contentarme con esperar, tengo que dar esperanza".

No es suficiente ser una actriz "feliz", añadió, "hay que dar felicidad, no basta con ser honesta delante de la cámara, no basta con ser honesta, hay que transmitir el deseo de ser honesta".

Tras 40 años de profesión, había muchas personas a las que agradecer. "La alegría de la luz, del espíritu, de los cuerpos es tan fuerte que siempre me dan ganas de seguir trabajando a pesar de los años".

El Goya Internacional lo recibió de manos de Isabel Coixet, que le dirigió en "Nadie quiere la noche", cinta por la que fue nominada al Goya como mejor protagonista.

Coixet presentó a Binoche como "alguien que ha sabido captar la vida", una mujer "con gran cultura y curiosidad" de la que ha aprendido "millones de cosas" como "a no tener miedo y a abrazar la vida sin red"

En Binoche, dijo Coixet, "están todas las mujeres: las fuertes las débiles, las invisibles, las indómitas, las poderosas y las que no tienen voz".

Formada en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, Binoche que nació en París en 1964 y es hija de intérpretes, debutó en el cine anglosajón en 1996 con "El paciente inglés", filme con el que conquistó el Óscar como Mejor Actriz de Reparto.

Desde entonces trabaja con un pie en el cine europeo independiente y otro en producciones comerciales como "Godzilla" o "Ghost in the Shell". En toda su trayectoria ha recibido el Premio César, el Oso de Plata, la Palma de Cannes, la Copa Volpi, el Premio Donostia y tres Premios del Cine Europeo, entre otros, a los que ahora suma el Goya Internacional.

Entre sus películas más famosas, "Mala sangre", "La insoportable levedad del ser", "Los amantes del Pont-Neuf", "Herida", "Tres colores: Azul", "Chocolat", "Caché", "Copia certificada", "Cosmópolis", "Fuego" o "En un muelle de Normandía".

Y ha trabajado con directores franceses como Jean-Luc Godard, André Techiné, Leo Carax, Louis Malle, Jean-Paul Rappeneau, Olivier Assayas, Bruno Dumont, Patrice Leconte, Emmanuel Carrère o Claire Denis.

Binoche, que también ha participado en la serie de televisión "The Staircase" y pisó Broadway con "Betrayal", de Harold Pinter, recibe el Goya Internacional en el año en el que se cumple los 40 años de su primera aparición en la gran pantalla, con el título "Liberty Belle", de Pascal Kané. EFE

