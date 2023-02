Viernes, 10 de febrero de 2023 (12.00 GMT)

PARAGUAY FISCAL

Detenido en Brasil un presunto autor del asesinato del fiscal paraguayo Pecci

Río de Janeiro, 10 feb. La Policía Federal de Brasil informó este viernes de que ha detenido a un presunto autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, quien fue tiroteado en Colombia en su luna de miel. El arresto se produjo el jueves en el barrio de Recreio dos Bandeirantes de Río de Janeiro, donde se encontraba el sospechoso, de nacionalidad paraguaya, según informó la Policía brasileña en un comunicado.

Biden y Lula se reúnen con el foco en democracia, cambio climático y Ucrania

Washington. El presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirán este viernes en la Casa Blanca con el foco puesto en el fomento de la democracia, el combate al cambio climático y la guerra en Ucrania. Un funcionario estadounidense de alto rango adelantó a la prensa algunos detalles de la agenda oficial del encuentro, previsto para las 15.50 hora local (20.50 GMT).

Rusia lanzó hoy el mayor ataque con misiles desde el inicio de la invasión

Leópolis (Ucrania). Rusia ha lanzado durante la noche del viernes el mayor ataque con misiles contra Ucrania desde que se inició la invasión del país hace casi un año, según el ejército ucraniano. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yurii Ihnat, ofreció estos datos sobre el masivo ataque que vive hoy Ucrania en declaraciones a la televisión local, que recoge la agencia Ukrinform.

Moldavia denuncia la violación de su espacio aéreo en el ataque ruso contra Ucrania

Moscú. Moldavia denunció hoy la violación de su espacio aéreo durante un ataque ruso con misiles contra Ucrania este viernes, un incidente que condenó enérgicamente. El Ministerio de Defensa moldavo indicó que se detectó "a las 10.18 hora local (08.18 GMT) un misil que atravesó el espacio aéreo de la República de Moldavia". El cohete sobrevoló "la localidad de Mocra, en la región separatista de Transnistria y, posteriormente, Cosauți, en el distrito de Soroca "rumbo a Ucrania", explicó.

Rumanía descarta que misiles rusos atravesaran su territorio hacia Ucrania

Bucarest. El Ministerio de Defensa de Rumanía desmintió que misiles lanzados por Rusia contra Ucrania atravesaran este viernes su territorio, tal y como había asegurado el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzhny. En un comunicado, el Ministerio de Defensa rumano explica que el sistema de vigilancia del Ejército rumano identificó durante la mañana del viernes el lanzamiento, desde un barco ruso en el Mar Negro, de un misil de crucero que entró en los espacios aéreos de Moldavia antes de alcanzar su objetivo final en Ucrania.

Zizek: si dejamos que Putin haga lo que quiera no parará nunca

Berlín. El filósofo esloveno Slavoj Zizek defendió, en una entrevista que publica este viernes el diario alemán "Süddeutsche Zeitung", el envió de armas a Ucrania y dijo que si se permitía que el presidente ruso Vladimir Putin hiciera lo que quisiera no se detendría nunca. "Estoy absolutamente de acuerdo con que enviemos armas. No por algún ideal utópico. Tenemos que contemplar las alternativas. Si dejamos que Putin haga lo que quiera no se detendrá nunca", dijo Zizek en la entrevista.

Al Asad visita un hospital en su primera aparición pública desde el seísmo

Beirut. El presidente sirio, Bachar al Asad, visitó este viernes un hospital en la provincia noroccidental de Alepo, una de las más golpeadas por los terremotos, en su primera aparición pública desde el seísmo inicial registrado la madrugada del pasado lunes al otro lado de la frontera turca. La Presidencia del país árabe informó en un escueto mensaje en su cuenta de Twitter de que el mandatario y la primera dama, Asma al Asad, se encuentran en el Hospital Universitario de Alepo, ubicado en esa ciudad que sirve de capital a la provincia homónima y que ha resultado muy afectada por los temblores.

Segundo convoy de la ONU llega al noroeste de Siria con ayuda para las víctimas

Ginebra. Un segundo convoy de Naciones Unidas, compuesto por catorce camiones, ha llegado al noroeste de Siria con ayuda de emergencia para los damnificados en esa región, la más afectada del país por los terremotos registrados al inicio de esta semana. Los camiones han cruzado la frontera turco-siria utilizando el único paso fronterizo que se encuentra abierto en esa zona por una carretera muy dañada por los movimientos sísmicos, confirmó en Ginebra el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Paul Dillon.

La ONU negocia con el Gobierno sirio llevar ayuda a zonas rebeldes

Ginebra, 10 feb. La ONU se encuentra en negociaciones con el Gobierno sirio para poder llevar asistencia humanitaria que tiene almacenada dentro del país hasta la región del noroeste que ha estado en los últimos años bajo control de grupos rebeldes y que ha sido una de las más afectadas por el terremoto del pasado lunes. Ello en medio de las dificultades que hay para el transporte transfronterizo de ayuda desde Turquía por el daño que han sufrido las vías terrestres.

Con 18.342 muertos en Turquía, el terremoto ya supera el de Estambul en 1999

Ankara. El número de víctimas del terremoto que sacudió el lunes 10 provincias del sureste de Turquía, con magnitudes de 7,7 y 7,6, ya supera el devastador seísmo de 1999 que sacudió una zona cercana a Estambul. El balance de las autoridades turcas de hoy viernes habla de 18.342 muertos y 72.242 heridos, aunque se estima que quedan todavía otras decenas de miles de personas bajo los escombros en las 10 provincias.

Dimite la primera ministra de Moldavia

Moscú. La primera ministra de Moldavia, Natalia Gavrilita, anunció este viernes su dimisión, que implica la renuncia automática de todo el Gabinete."Tras una año y medio al frente de este Gobierno ha llegado el momento de que anuncie mi dimisión", dijo en una comparecencia de prensa, según recoge el portal Publika.

Mueren 8 soldados y 30 rebeldes en choques del Ejército e insurgentes en Chad

Yamena. Al menos ocho soldados y 30 insurgentes murieron hoy en el sur de Chad durante choques entre el Ejército chadiano y un grupo rebelde radicado en la vecina República Centroafricana, el Ejército Dinámico Revolucionario del Sur, informó hoy a EFE una fuente militar. "Nuestras tropas realizaban una patrulla cuando fueron sorprendidas repentinamente por un intenso fuego. Así, ellas respondieron y hubo un enfrentamiento que duró más de tres horas", dijo a EFE el comandante en jefe de las operaciones del Ejército chadiano en la provincia de Moyen-Chari (donde se produjo el incidente), Mahamat Adoum.

El papa pide a los Gobiernos que reconozcan y respeten la sabiduría indígena

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco lanzó hoy un llamamiento a los Gobiernos para que "reconozcan" y "respeten" la "sabiduría" de los pueblos indígenas, que es "es fundamental en la lucha contra el cambio climático", en un momento en el que el mundo vive "una crisis social y medioambiental sin precedentes". "Si realmente queremos cuidar nuestra casa común y mejorar el planeta son imprescindibles cambios profundos en los estilos de vida, modelos de producción y consumo", dijo ante una delegación de participantes en el foro internacional de los pueblos indígenas reunidos desde este jueves en Roma.

La Unesco apoyará proyectos culturales en Chile, Colombia y Argentina

París. La Unesco anunció este viernes que va a dedicar 900.000 dólares para subvencionar la diversidad cultural en once proyectos de economía creativa, entre ellos tres en Latinoamérica, en Argentina, Chile y Colombia. Las ayudas estarán dirigidas por su Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) y beneficiarán a cinco proyectos más que en 2021, explicó en un comunicado la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Depeche Mode lanza "Ghosts again", primer single de su nuevo disco

Londres. La banda británica Depeche Mode, considerada como uno de los grupos de música electrónica más importantes de todos los tiempos, ha anunciado el lanzamiento de su primer single con un vídeo de anticipo, que lleva el título de "Ghosts again". Esta información se conoce después de que la banda, formada en 1980, anunciase la publicación de su esperado nuevo álbum, titulado "Memento mori", el próximo 24 de marzo, en cuatro ediciones en doble vinilo rojo, rojo translúcido, negro y transparente.EFE

