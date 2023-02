Viernes, 10 de febrero de 2023 (09.00 GMT)

PERÚ CRISIS

Lima marcha en paz, pero las protestas reportan enfrentamientos en el sur de Perú

Lima. Miles de peruanos marcharon este jueves en el centro histórico de Lima de forma pacífica para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, pero en el sur del país, epicentro de las protestas, se registraron enfrentamientos con las fuerzas del orden cuando un grupo de manifestantes trató de tomar un aeropuerto. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el principal sindicato del país, convocó para este jueves a una "huelga nacional" con una movilización en el centro histórico de Lima, que por primera vez se desarrolló en paz de inicio a fin.

TERREMOTO TURQUÍA

PKK anuncia un cese de actividades en las zonas del terremoto

Ankara. La guerrilla kurda PKK, considerada terrorista por Turquía, la UE y EEUU, anunció este viernes un cese de sus actividades en las zonas devastadas por el terremoto del pasado lunes en el país euroasiático. "Instamos a todas nuestras fuerzas que detengan sus acciones militares en Turquía. Hemos decidido no entrar en acción a menos que el Estado turco venga contra nosotros y nos ataque", dijo Cemil Bayik, uno de los líderes del PKK.

Rescatan a cuatro personas cuatro días después del terremoto

Ankara. Los rescatistas en Turquía lograron en la madrugada de hoy viernes salvar a otras cuatro personas de los escombros, cuatros días después del terremoto inicial del pasado lunes, informó la agencia de noticias pública Anadolu. Una madre y su hijo fueron rescatados con vida en Diyarbakir, más de 100 horas después de que la casa se derrumbara por el seísmo.

Con 18.342 muertos en Turquía, el terremoto ya supera el de Estambul en 1999

Ankara. El número de víctimas del terremoto que sacudió el lunes 10 provincias del sureste de Turquía, con magnitudes de 7,7 y 7,6, ya supera el devastador seísmo de 1999 que sacudió una zona cercana a Estambul. El balance de las autoridades turcas de hoy viernes habla de 18.342 muertos y 72.242 heridos, aunque se estima que quedan todavía otras decenas de miles de personas bajo los escombros en las 10 provincias.

UCRANIA GUERRA

Explosiones en Kiev mientras el ejército ucraniano trata de neutralizar el ataque

Leópolis (Ucrania). La ciudad de Kiev ha registrado este viernes varias explosiones después de que las sirenas antiáreas sonaran y mientras la Fuerza Aérea ucraniana trata de neutralizar un nuevo ataque lanzado por el Ejército ruso, informan medios locales. "Se escucharon varias explosiones en la capital de Ucrania en la mañana del 10 de febrero como parte del último ataque masivo con misiles de Rusia contra Ucrania", señalaron autoridades locales.

Suenan las sirenas antiaéreas en toda Ucrania como advertencia de un gran ataque

Leópolis (Ucrania). Las sirenas antiáereas sonaron en la mañana de este viernes en todas las regiones ucranianas lo que indica, según las autoridades locales, un inminente ataque del Ejército ruso que durante la madrugada ya intensificó su ofensiva en el área de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, en el sureste del país. Según informaron medios locales, "una sirena de ataque aéreo se activó en Kiev a las 08:27 hora local (del viernes) y luego esto se repitió en todo el territorio del país en unos minutos".

La región de Zaporiyia registra la mayor ofensiva rusa desde el inicio de guerra

Leópolis, 10 feb. Los rusos han incrementado esta madrugada y de forma notable los ataques sobre la región ucraniana de Zaporiyia, en el sureste del país y donde se encuentra la mayor central nuclear de Europa, ahora en manos de Rusia que controla parte de la zona. Se han escuchado explosiones en diversos puntos de la región, entre ellos la propia ciudad de Zaporiyia y Vinnytsia, mientras en la vecina región de Dnipropetrovsk, las autoridades locales advirtieron de un ataque con drones, informaron fuentes oficiales que recogen las agencias ucranianas.

R.UNIDO PIB

PIB británico evita la recesión tras quedarse plano en último trimestre de 2022

Londres. El Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido se mantuvo plano (0,0 %) entre octubre y diciembre de 2022, por lo que ha evitado entrar en recesión, informó este viernes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el cálculo, el primero que hace la ONS, el sector servicios, considerado el pulmón económico del país, no creció en el trimestre, mientras que el industrial bajó el 0,2 % y la construcción se benefició de un ligero ascenso del 0,3 %.

ISRAEL RELIGIÓN MUJERES

Mujeres del Muro: las judías que luchan por rezar como los hombres en Israel

Jerusalén. Al alba, el murmullo del rezo ortodoxo en el Muro de los Lamentos de Jerusalén es eclipsado por los vibrantes cánticos de un grupo de judías feministas que reivindica su derecho a rezar con los mismos privilegios que los hombres: en voz alta, con indumentaria religiosa y leyendo rollos de la Torá. Enfundadas en mantos rituales bordados con flores y portando kipás de tonos arcoíris, decenas de integrantes de la organización Mujeres del Muro (WOW, por su sigla en inglés) llegan una vez al mes al lugar de culto más sagrado del judaísmo, desafiando el mandato ortodoxo.

MÉXICO CINE

Diego Boneta dice estar orgulloso de estrenar "At Midnight" en México

Ciudad de México. El actor y ahora también productor mexicano Diego Boneta dijo estar muy orgulloso y feliz de que la cinta que protagoniza y que produjo, "At Midnight", tuviese este jueves su estreno en la capital mexicana y de que a partir del viernes pueda verse en las casas del país a través de Paramount+. "No saben la alegría que me da que el estreno de la película de Hollywood sea en la Ciudad de México, donde nací y donde crecí", dijo en la alfombra roja del estreno. EFE

