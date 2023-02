Un japonés viaja 3.000 kilómetros en Australia en un patinete sin motor

Bangkok, 10 feb. Un japonés de 23 años se ha ganado la simpatía de miles de australianos al documentar en las redes sociales su odisea para recorrer de sur a norte cerca de 3.000 kilómetros a lo largo de la costa oriental de Australia en un patinete sin motor.

Tras 10 meses de preparación en Japón, Ryokei Mifune, más conocido como Uni y quien acumula más de 5.700 seguidores en Instagram y 17.700 en Tik Tok, arrancó su aventura a finales de enero, cuando partió desde la ciudad de Melbourne rumbo a Cairns, separadas por una distancia de unos 2.900 kilómetros, que el viajero espera completar en cerca de seis meses.

Desde entonces, Uni, con el que EFE pudo hablar este viernes por videollamada y mensajes de texto, comparte con sus seguidores su periplo, así como los desafíos a los que se enfrenta y a las personas que se cruzan en su camino a diario.

Sin hablar inglés, el joven señaló, en japonés, en una de sus publicaciones en Instagram que no puede "evitar disfrutar del ambiente donde todos al alrededor hablan un idioma" que no conoce, pero que eso no le ha impedido "aprender" que puede comunicarse "con una sonrisa".

Esta no es la primera vez que Uni se lanza a un desafío así: en 2021 completó un viaje similar al visitar las 47 prefecturas de Japón a lo largo de 10 meses, también en patinete.

Sobre su recorrido en Australia, admite que muchas veces la misión "no es fácil", pero la "amabilidad" de los australianos con quien se ha encontrado por el trayecto es "abrumadora" Y le da "fuerzas para seguir adelante".

"No puedo hablar inglés y me he emocionado con toda la cordialidad que estoy recibiendo, sobre todo de la gente que me ofrece una cama en sus viviendas para que no tenga que dormir en la calle. No puedo expresar en palabras (mi gratitud)", afirmó Uni a EFE en una videollamada, gracias a la ayuda de una aplicación de traducción.

Reconoció además que está "un poco preocupado" respecto al viaje, pues tendrá que recorrer gran parte del camino en carreteras y contando tan solo con su patinete no motorizado, aunque asegura que todas las barreras "serán superadas".

"Definitivamente regresaré a Japón sin olvidar mi gratitud y disfrutando de mi ansiedad y dificultades", indicó. EFE

