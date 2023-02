Santi Aldama: "El trabajo del verano dio el impulso para tener más minutos"

Nacho García

Miami (EE.UU.), 10 feb. Santi Aldama ha logrado ser protagonista muy destacado en su segundo año con los Grizzlies de Ja Morant. Atrás queda ya un enorme esfuerzo entrenando y compitiendo en verano para hacerse un hueco en Memphis.

"Todo ese proceso fue positivo, dio un impulso para tener más minutos", aseguró en una entrevista por videollamada con Efe el canario de 22 años que, además de en la NBA, también quiere dejar huella en la selección española.

.

Pregunta: Estamos en el año de su consolidación en la NBA. Aún quedan muchos episodios por escribir pero este está quedando muy bien...

Respuesta: Sí, estoy contento de estar jugando minutos consistentemente y de estar en la rotación. Era el objetivo después de terminar la pasada temporada: ser capaz de jugar todos los partidos y ayudar al equipo a ganar.

P: Quizás poca gente es consciente del trabajo que hay detrás y el sacrificio que ha hecho entrenando durante las vacaciones y jugando la Liga de Verano.

R: Hicimos un plan en verano bastante bueno y duro. Todo ese proceso fue positivo. Al final esos días también son divertidos, es lo que me gusta hacer. Es un sacrificio, pero también tengo suerte.

P: Probablemente sin ese esfuerzo no habrían llegado las oportunidades.

R: El trabajo diario e intentar mejorar un uno por ciento cada día es gran parte de la culpa de que este año haya tenido más minutos. Pero el verano le dio ese impulso que necesitaba.

P: Otras franquicias trabajan con los jóvenes pero luego no les dan oportunidades. En los Grizzlies, sí. ¿Cómo de importante es eso para un jugador como usted?

R: Creo que el trabajo que hacen es muy bueno, tanto los entrenadores como los directivos. Al final confían mucho en la gente que captan, tanto si son jugadores para un impacto inmediato como si necesitan más recorrido para empezar a jugar.

P: Muchos hablan ya de los Grizzlies como candidatos al anillo. ¿Da vértigo verse con esas expectativas? ¿Lo hablan en el vestuario?

R: Se habla, sí y no. Queremos ganar y eso no es ningún secreto, pero al final sabemos que todo ha cambiado mucho porque antes éramos nosotros los que decíamos 'vamos a ganar' y esos equipos no tenían esa motivación. Desde lo del año pasado el equipo a batir son los Grizzlies. Y se nota cuando jugamos contra otros equipos. Su mentalidad es un poco distinta.

P: Un día se acuesta con Kevin Durant en los Nets y a la mañana siguiente se levanta con él en los Suns junto a Devin Booker y Chris Paul.

R: Queremos jugar ante los mejores y Kevin Durant lo es. El equipo en el que él esté va a tener posibilidades de ganar. Ahora se junta con Booker, Deandre Ayton y lo hace aún más difícil. Pero nada cambia, nosotros tenemos nuestra filosofía, seguimos creyendo en ella. Y sí, es verdad que será más complicado porque el Oeste ya estaba muy justo y ahora se suman Durant y Kyrie Irving.

P: Fue una sorpresa que no estuviera su nombre en la lista de jugadores para el partido de novatos y jugadores de segundo año en el All-Star. ¿Cómo se lo ha tomado?

R: Sí, yo creo que había hecho méritos pero al final no es mi decisión. Me hubiera hecho mucha ilusión jugarlo, creo que es un premio al trabajo pero al final no se dio. Tampoco estoy extremadamente triste. Al final voy a tener tiempo para descansar un poco para ayudar al equipo a ganar. Hubiera sido un buen premio.

P: Hay un Mundial en septiembre. ¿Habla regularmente con el seleccionador Sergio Scariolo?

R: De vez en cuando hablo con Sergio, sobre todo a principio de temporada. Siempre me manda un mensaje y también lo hago con más gente de la selección, siempre estamos en contacto. Simplemente para ver nuestros planes. Espero que en verano se dé. Mi objetivo es jugar con la selección muchos años, siempre ha sido un sueño desde pequeño, espero que se produzca pronto.

P: Usted va a ser uno de los jugadores más importantes del equipo y llegará a un grupo que quizás tenga un perfil más bajo pero que viene de ser campeón de Europa y que defenderá el título mundial.

R: Creo que al final el grupo está muy hecho y yo soy el nuevo. Me tengo que adaptar. Espero tener un rol importante pero, sobre todo, el objetivo siempre va a ser defender ese título. Creo que al final este verano hicieron un gran trabajo, conseguimos ganar otra vez. Así que competir e intentar conseguir otra medalla es el reto. EFE

ngd/dvp/nam

(vídeo)