Papu Gómez: No me arrepiento de nada, lo di todo por ganar la Copa del Mundo

Sevilla, 10 feb. El mediapunta argentino del Sevilla Alejandro 'Papu' Gómez, quien será sometido este viernes a una artrocospia en el tobillo derecho tras la lesión que sufrió durante el Mundial de Catar, ha manifestado que lo dio "todo" por ser campeón con la Albiceleste y que 'no se arrepiente de nada'.

Papu Gómez, que se prevé que esté de baja cinco semanas, ha colgado en su perfil de Instagram una fotografía suya en Catar y afirma que 'así empezó todo' y que, tras darlo todo por ganar el Mundial, su tobillo 'lo está pagando, pero qué hermoso fue ese sacrificio, ese mismo esfuerzo que hice para volver dos meses después en el Sevilla, intentándolo todo'.

'Toca operarme porque eso que hicimos no bastó para mejorar el tobillo, toca barajar y dar de nuevo , no será nada fácil, iré día a día, con la convicción y la tranquilidad de dar todo de mí como lo he hecho siempre', aseveró el mediapunta.

Papu Gómez se lesionó con su selección en Catar, donde se perdió los tres últimos partidos, en cuartos de final, en semifinales y en la final ganada por Argentina ante Croacia, y, de vuelta en Sevilla, una resonancia magnética reveló que tenía "una afectación del ligamento deltoideo del tobillo derecho".

Tras un periodo de recuperación, el futbolista de Buenos Aires, de 34 años, volvió a entrar en una convocatoria del Sevilla para el partido de hace dos jornadas en LaLiga, jugado el pasado 28 de enero en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y en el que el campeón mundial con Argentina jugó los últimos 20 minutos tras sustituir al brasileño Fernando Reges.

Sin embargo, Papu no pudo viajar a Barcelona para el último encuentro de su equipo en el Camp Nou por unas molestias en el tobillo afectado que, finalmente, le obligarán a pasar este viernes por el quirófano.