La UE quiere reforzar sus fronteras para evitar a los inmigrantes no deseados

Por Gabriela Baczynska

BRUSELAS, 9 feb (Reuters) - Los líderes de la Unión Europea declararon el jueves que reforzarán sus fronteras para mantener alejados de su territorio a los inmigrantes no deseados. Algunos de los países del bloque quieren más vallas y muros, mientras que otros prefieren gastar el dinero en mejorar las condiciones de vida en las regiones más desfavorecidas del mundo.

Austria, Países Bajos, Bélgica, Irlanda y Dinamarca fueron algunos de los 27 países reunidos en Bruselas, sede de la UE, para expresar su preocupación por el aumento de las llegadas irregulares a territorio comunitario, con unos 330.000 cruces de fronteras registrados el año pasado.

"Los países europeos están experimentando un gran aumento del número de personas que vienen de fuera de Europa de forma irregular", dijo el primer ministro irlandés, Leo Varadkar.

"Es importante que nosotros, como europeos, decidamos quién entra en nuestros países, no los traficantes de personas (...). Los que obtienen el estatuto de refugiado tienen derecho a quedarse, pero otros no, y deben ser devueltos."

La inmigración ha sido un asunto político muy sensible en la UE desde 2015, cuando más de un millón de personas -en su mayoría huyendo de la guerra en Siria- cruzaron el Mediterráneo hacia Europa, poniendo en aprietos a los Estados miembros para atenderlos.

Incapaz de ponerse de acuerdo, el bloque de 450 millones de personas ha recurrido a endurecer sus fronteras para impedir la llegada de personas de Oriente Medio, África y Asia, a pesar de las críticas de que esa política es inhumana y desaprovecha la oportunidad para el mercado laboral europeo.

Desde España y Grecia hasta Letonia y Polonia, en 2022 había más de 2.000 kilómetros (1.240 millas) de muros y vallas fronterizos en la UE, frente a los poco más de 300 kilómetros (185 millas) de 2014, según un informe del Parlamento Europeo.

Aun así, con la reanudación de la movilidad global desde la pandemia del COVID-19, las llegadas irregulares a la UE aumentaron el año pasado a su nivel más alto desde 2016, reavivando una retórica antiinmigración más dura.

MUROS Y VALLAS

"Tenemos que 'echar el freno' a la migración ilegal en la UE", dijo el canciller austriaco, Karl Nehammer.

"Necesitamos el dinero para ello, no importa si se llama valla o infraestructura fronteriza. Bulgaria necesita ayuda en materia de vigilancia fronteriza y personal, con equipamiento técnico, toda valla sólo es buena si hay una vigilancia eficaz."

La Comisión Europea, que dispone del presupuesto compartido del bloque, se niega desde hace tiempo a financiar muros fronterizos, aunque sí sufraga equipos de vigilancia y otras infraestructuras.

El primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, se pronunció en contra de financiar muros, afirmando que el patrimonio de Europa es superar las divisiones tras la Segunda Guerra Mundial y acabar creando una zona de 27 países donde los viajeros puedan cruzar las fronteras sin controles.

"Por el momento lo que está sobre la mesa es Bulgaria-Turquía (...), pero esto no será suficiente, así que habrá otra vez nuevas vallas y otra vez nuevos muros (...). ¿La conclusión es que queremos una fortaleza en Europa?"

Su homólogo belga dijo que la situación equivale a "una gran crisis migratoria", mientras que el primer ministro neerlandés se pronunció a favor de restringir los visados y la ayuda a los países que no cooperen.

Italia ha pedido más dinero para África, Hungría quiere más muros y Francia dijo que la UE debe ayudar a combatir la pobreza y el terrorismo en todo el mundo, así como luchar contra el calentamiento global para evitar el desplazamiento de personas.

El principal diplomático del bloque afirmó que una "Fortaleza Europa" no es la respuesta y que la UE también debería ofrecer a los inmigrantes algunas vías legales de entrada: "La gente se marcha porque en sus países no hay futuro, no hay paz, no hay estabilidad", dijo Josep Borrell.

La organización caritativa católica Cáritas dijo que los líderes de la UE deberían estudiar la mejora de los procedimientos de asilo y los centros de acogida del bloque, para "poner los derechos humanos y la dignidad en primer plano".

(Reporte de Gabriela Baczynska; edición de Sandra Maler; editado en español por Darío Fernández)