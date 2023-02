La española "As Bestas", galardonada por la prensa cinematográfica belga

Bruselas, 10 feb. La película española "As Bestas" (Las Bestias, 2022), del director madrileño Rodrigo Sorogoyen, ha sido recompensada con el Gran Premio de la Unión de la Prensa Cinematográfica Belga (UPCB) al mejor largometraje de 2022.

La cinta fue distinguida por su "excepcional puesta en escena, que muestra tanto la brutalidad como la ternura humana" por un centenar de críticos y periodistas cinematográficos francófonos y neerlandófonos que consideraron que el largometraje "afirma la fuerza del cine europeo", según informó la revista Moustique.

La película de Sorogoyen, galardonada en la noche del jueves, toma el relevo de "First Caw", cinta de Kelly Reichardt, elegida como mejor película de 2021 tras "1917", de Sam Mendes, en 2020 y "Parasite" (Parásitos), de Bong Joon-hoo, en 2019.

El thriller premiado, que con diecisiete nominaciones parte como gran favorita en la 37ª edición de los Premios Goya este sábado, está ambientado en un remoto pueblo de Galicia y muestra las fricciones entre un residente local y una pareja francesa que se muda allí para montar una granja.

"As Bestas" competía con la estadounidense "Everything Everywhere All at Once" (Todo a la vez en todas partes), de Daniel Kwan y Daniel Scheinert; la surcoreana "Decision To Leave", de Park Chan-Wook; la estadounidense "Licorice Pizza", de Paul Thomas Anderson, y "Triangle of Sadness" (El triángulo de la tristeza), del sueco Ruben Östlund.

El Premio Humanum, categoría dedicada a una cinta que sirva como alegato para la vida en armonía de los diferentes pueblos, recayó ex-aequo para el documental "L'Empire du Silence", del belga Thierry Michel, que denuncia el silencio sobre las matanzas civiles en la República Democrática del Congo, y "Flee" del danés Jonas Poher Rasmussen, un documental de animación sobre Afganistán, los refugiados y la homosexualidad.