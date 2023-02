CORREGIDO-El frenesí del ChatGPT se extiende por China, las empresas se apresuran a buscar opciones nacionales

(Corrige para mostrar que Will Duan es fundador (no cofundador) de Proximai, la compañía usa el chat bot Plato de Baidu (no su marco de IA PaddlePaddle) en párrafo 17)

HONG KONG, 10 feb (Reuters) - OpenAI, respaldada por Microsoft, ha mantenido su aplicación ChatGPT fuera del alcance de los usuarios de China, pero su éxito está despertando un enorme interés en el país, donde las empresas se apresuran a integrar la tecnología en sus productos y lanzar soluciones rivales.

Aunque los residentes en el país no pueden crear cuentas OpenAI para acceder al chatbot basado en inteligencia artificial (IA), las redes privadas virtuales (VPN) y los números de teléfono extranjeros están ayudando a algunos a eludir esas restricciones.

Al mismo tiempo, los modelos de OpenAI que hay detrás del programa ChatGPT, capaces de escribir redacciones, recetas y complejos códigos informáticos, son relativamente accesibles en China y se incorporan cada vez más a aplicaciones chinas de tecnología de consumo, desde redes sociales a compras en línea.

La creciente popularidad de la herramienta está concienciando rápidamente a los chinos de lo avanzada que está la IA estadounidense y, según los analistas, de lo atrasadas que están las empresas tecnológicas de la segunda mayor economía del mundo en su lucha por ponerse al día.

"Hay una gran expectación en torno a ChatGPT. A diferencia del metaverso, que tiene enormes dificultades para encontrar una aplicación en la vida real, ChatGPT nos ha ayudado de repente a lograr la interacción entre humanos y computadores", afirma Ding Daoshi, director de la consultora de Internet Sootoo, con sede en Pekín. "Los cambios que provocará son más inmediatos, más directos y mucho más rápidos".

OpenAI o ChatGPT en sí no está bloqueado por las autoridades chinas, pero OpenAI no permite inscribirse a los usuarios de China continental, Hong Kong, Irán, Rusia y partes de África.

OpenAI nunca ha explicado públicamente esas restricciones y no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

ChatGPT admite la interacción en chino y es muy capaz de conversar en ese idioma, lo que ha contribuido a impulsar su adopción no oficial en el país.

Las empresas chinas también utilizan herramientas proxy o asociaciones existentes con Microsoft, que está invirtiendo miles de millones de dólares en su OpenAI, para acceder a herramientas que les permitan integrar la tecnología de IA en sus productos.

Proximai, con sede en Shenzhen, introdujo en diciembre un personaje virtual en su aplicación social similar a un juego 3D que utilizaba la tecnología subyacente de ChatGPT para conversar. La empresa de software de entretenimiento Kunlun Tech, con sede en Pekín, planea incorporar ChatGPT a su navegador web Opera.

SleekFlow, una startup de Hong Kong respaldada por Tiger Global, dijo que estaba integrando la IA en sus herramientas de mensajería para relaciones con los clientes.

"Tenemos clientes en todo el mundo", declaró Henson Tsai, fundador de SleekFlow. "Entre otras cosas, ChatGPT hace traducciones excelentes, a veces mejores que otras soluciones disponibles en el mercado".

RIVALES CHINOS

Algunos de los mayores gigantes tecnológicos del país, como Baidu y Alibaba, se han sumado a la expectación y han ofrecido esta semana información actualizada sobre los modelos de inteligencia artificial en los que han estado trabajando, lo que ha disparado sus acciones.

Baidu dijo esta semana que completaría las pruebas internas de su "Ernie Bot" en marzo, un gran modelo de IA en el que la firma de búsqueda ha estado trabajando desde 2019.

El miércoles, Alibaba dijo que su instituto de investigación Damo Academy también estaba probando una herramienta del estilo de ChatGPT.

Will Duan, fundador de Proximai -que ha estado utilizando el chatbot Plato de Baidu para procesamiento de lenguaje natural (PLN)-, dijo que ChatGPT era al menos una generación más potente que las soluciones de PLN actuales de China, aunque era más débil en algunas áreas, como la comprensión del contexto de la conversación.

Baidu no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

El acceso al GPT-3 de OpenAI, o Generative Pre-trained Transformer, se lanzó por primera vez en 2020, una actualización que es la columna vertebral de ChatGPT.

Duan dijo que los posibles riesgos de cumplimiento a largo plazo significan que las empresas chinas probablemente reemplazarían ChatGPT con una alternativa local, si pudieran igualar la funcionalidad del producto desarrollado en Estados Unidos.

"Así que en realidad esperamos que pueda haber soluciones alternativas en China que podamos utilizar directamente (...) puede que maneje mejor el chino, y también puede cumplir mejor la normativa", afirmó.

(1 dólar = 6,7875 yuanes chinos)

