El FBI busca documentos en casa del exvicepresidente Pence

ARCHIVO - El exvicepresidente Mike Pence habla a los estudiantes de la Universidad de Georgetown, Washington, 19 de octubre de 2022. El FBI registró el viernes 10 de febrero de 2023 la casa del exvicepresidente Mike Pence en Indiana como parte de una investigación de documentos confidenciales, de acuerdo con una persona al tanto del allanamiento.(AP Foto/Jose Luis Magana, File)

WASHINGTON (AP) — El FBI está registrando la casa del exvicepresidente Mike Pence en Indiana como parte de una investigación de documentos confidenciales, de acuerdo con una persona al tanto del allanamiento.

La fuente habló con la The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hablar sobre la operación policial.

La búsqueda deriva del hallazgo el mes pasado por parte de abogados de documentos con el sello de confidencial.

El FBI ya había incautado lo que el abogado de Pence describió a la agencia Archivos Nacionales como una “pequeña cantidad de documentos” que habían “empacado en cajas y transportado inadvertidamente” a la casa de Pence en Indiana al final del gobierno de Donald Trump.

El Departamento de Justicia y un vocero de Pence no respondieron de momento a un pedido de declaraciones.