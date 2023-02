Canarios en Venezuela piden al Gobierno insular fondos para infraestructuras

Caracas, 9 feb. Casi una treintena de entidades canarias en Venezuela pidieron este jueves al Gobierno insular "mayores fondos" para la mejora de sus infraestructuras, durante una reunión en Caracas con el presidente de su comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, de visita oficial en la nación caribeña desde el miércoles.

"Nos han pedido mayores fondos para mejorar sus infraestructuras, nos han pedido crear nuevos centros de día. Estamos hablando de una población que va creciendo más en edad y, por tanto, precisa de actuaciones como estos centros de día", dijo Torres a periodistas tras salir del encuentro con 26 representantes de entidades canarias.

Señaló que, durante la reunión, que calificó de "tremendamente constructiva", las representaciones de los canarios solicitaron "crear unos nuevos" consultorios médicos más cercanos, "porque están alejados de la metrópolis, de la capital".

La voluntad de su Ejecutivo, expresó, "no es otra que ayudar y colaborar" a la población de la comunidad insular en Venezuela -de unas 55.000 personas-, donde "hay familias canarias que no la están pasando nada bien", aunque no precisó la cantidad.

En este sentido, manifestó que "ojalá (...) poco a poco se vaya recuperando la economía" en el país caribeño, cuyo PIB creció por encima del 15 % en 2022, según el Ejecutivo venezolano.

Además de plantear sus necesidades, los representantes de las distintas entidades presentaron un balance de "cómo trabajan para mantener" abiertos sus espacios, "que albergan a descendientes" de canarios.

"Hemos hablado de lo importante que fue el estar al lado de ellos durante la pandemia, también he explicado lo difícil que ha sido para nosotros toda esta etapa de cierre de los espacios aéreos, de dificultades económicas, fenómeno migratorio, el volcán de la isla de La Palma", dijo.

Por su parte, el presidente del Hogar Canario Venezolano (HCV), Enrique Franco, espera que la visita de Torres se traduzca en "beneficios a las entidades canarias" en la nación caribeña.

Previamente, el jefe del Ejecutivo insular informó de que, en los últimos cuatro años, ha aumentado en un 83,33 % la partida destinada a la Fundación España Salud (FES), que ofrece atención médica gratuita a 6.500 españoles en Venezuela, de los cuales 3.400 son de origen canario.

El funcionario cumple este jueves su segundo día de actividades en el país caribeño, donde se encuentra de visita oficial desde el miércoles, cuando se reunió con autoridades estatales y regionales, así como con decenas de canarios que viven en el estado costero de La Guaira. EFE

