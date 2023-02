15 claves para entender por qué la afición del Valencia está en contra de Lim

Carlos Rosique

Valencia (España), 10 feb. La afición del Valencia se concentrará a las 20 horas de este sábado frente al estadio de Mestalla para protestar contra la gestión del magnate singapurense Peter Lim, máximo accionista del club a través de la empresa Meriton Holdings, en la entidad valencianista, un club que se encuentra décimo sexto en Liga y a un punto del descenso.

La concentración, que llevará a parte de la afición a no entrar a Mestalla hasta el minuto 19 -cuando se reivindica la fundación del club, en el año 1919-, no solo busca cambiar el rumbo deportivo del club, sino que se dé una vuelta de 180 grados a la deriva institucional, económica y social en que el Valencia está instaurado desde hace casi una década, con la única solución para Libertad VCF, la organización convocante, de que Lim venda sus acciones.

Para entender el porqué del hartazgo de la afición con Meriton, aquí van 15 claves en forma de datos y análisis:

- Más de mil días sin jugar en Europa. El Valencia acumula, a fecha de este viernes, 1.067 días sin disputar partido alguno de competición europea, récord negativo del club en los últimos cuarenta años. Por el momento, ya es la tercera peor racha de los 103 años de club.

- El Nuevo Mestalla, casi catorce años parado. Desde que el 25 de febrero de 2009 se anunciara la paralización de las obras del Nuevo Mestalla por falta de liquidez, el futuro estadio del club está totalmente parado. Meriton Holdings adquirió el club con el compromiso, según Amadeo Salvo, entonces presidente, de acabar el estadio por el centenario -en 2019-. Casi catorce años después, las obras siguen en el mismo estado que en 2009.

- Ximo Puig: El crédito de Meriton está bajo mínimos en la sociedad valenciana. El 2 de marzo de 2021 y tras una reunión con el entonces presidente del Valencia Anil Murthy, el president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que el crédito de Meriton Holdings estaba "bajo mínimos" en la sociedad valenciana.

- Dificultad con el Ayuntamiento para retomar el estadio. La fricción entre Ayuntamiento y Valencia aumenta semanalmente. La última, este jueves, tras la reunión de la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSOE) con Libertad VCF, organizadora de la manifestación de este sábado. Javier Solís, portavoz del club: "Resulta difícil comprender que la vicealcaldesa se reúna con un colectivo ajeno al club para explicarles detalles del proyecto antes que con la parte interesada, que no es otra que el club. Solicitamos que deje de un lado los intereses políticos y personalistas, retransmitidos en los medios de comunicación, y centre sus esfuerzos en llegar a un acuerdo".

- Solo 3 clasificaciones a Europa en 8 temporadas. De las últimas 25 campañas, el Valencia ha entrado en Europa en 19. De las 6 temporadas que no ha estado en competición continental, 5 son con Meriton Holdings como máximo accionista.

- 7 años de pérdidas en 8 ejercicios. El Valencia acumula más de 175 millones de pérdidas desde la entrada de Lim. Solo en la campaña 18-19, y mediante el trueque entre Neto y Cillessen, el club no perdió dinero. En la 2021-22, se perdieron 45,8 millones de euros.

- El Valencia es el único equipo que no ha ganado tras el parón por el Mundial. Lleva cinco derrotas y un empate desde entonces, números de descenso.

- Seis de los nueve técnicos del Valencia de Meriton no acabaron su primera campaña. Muchos, enfadados por no fichar. La inestabilidad deportiva del club se mide en que solo tres -Marcelino, Bordalás y Nuno- de los nueve entrenadores que empezaron una temporada en el Valencia pudieron acabarla. Además, la mayoría de los técnicos -véase Marcelino, Bordalás, Gattuso, Javi Gracia o Prandelli- denunciaron que no hubiera fichajes.

- Despidió sin razón al mejor proyecto deportivo de la última década. Tras dos campañas seguidas clasificando al equipo para la Liga de Campeones y tras alzar la Copa del Rey el año del centenario, decidió despedir sin explicar ningún motivo al director general, Mateu Alemany, y al entrenador, Marcelino García Toral, que habían reunificado tanto deportiva como socialmente al club.

- Devaluación continua de activos. Dani Parejo, que una campaña antes había alzado como capitán la Copa del Rey, fue 'regalado' al Villarreal, donde en su primera temporada ayudó a conquistar una Liga Europa. Ese mismo verano se vendió a otras grandes figuras: Rodrigo Moreno (por 30 millones de euros), Francis Coquelin o Geoffrey Kondogbia (15 millones). Este verano, se vendió a Gonçalo Guedes y a Carlos Soler.

- Ventas que no se suplen y si se suplen es con cedidos. Las grandes ventas del club se han sustituido en el campo por cedidos, cuando no por la cantera. La salida de Parejo no se reemplazó con nadie; tampoco las de Coquelin y Kondogbia en 2021, año desde el cual el Valencia sigue sin un '6'. Ahora, Guedes ha sido suplido por Lino, cedido por el Atlético, mientras que el único reemplazado por un fichaje ha sido Soler, por André Almeida.

- Declaraciones de Lim minusvalorando el club: "Tengo un club de fútbol y veo lo que pasa. No es nada más". Lim aseguró que el Valencia era poco más que un pasatiempo en una entrevista a Financial Times en 2021, en la que sostuvo que el Valencia le venía bien para hacer "networking", es decir, establecer contactos.

- 27 victorias en los últimos 100 partidos en Primera. El Valencia, que tiene una media de victorias en Primera División del 44 %, ha conseguido solo 27 triunfos en los últimos cien partidos, unos números que no hacen sino confirmar la deriva deportiva del club y, sobre todo, el desequilibrio respecto a su historia.

- El rival históricamente más directo, el Atlético de Madrid, de sacarle 20 puntos a ir 174 por detrás. El día de la llegada de Meriton, el Valencia era tercero en la clasificación histórica de la Liga y le sacaba 20 puntos al Atlético de Madrid. Ahora, el buen hacer de los del Cholo y la irregularidad deportiva -o la regularidad en media tabla, según se vea- ha hecho que el equipo colchonero saque 174 puntos al Valencia. Una diferencia de 200 puntos en nueve temporadas.

- Sin noticias desde Singapur. El máximo accionista del Valencia no acudió el pasado mayo a Sevilla a ver su equipo en la final de Copa ante el Betis y desde que comenzó la pandemia no se ha dejado ver por Mestalla. Sí que estuvo por ejemplo en el Mundial de Catar, pero no en la Supercopa de España disputada en Arabia Saudía. Las únicas apariciones desde entonces son las imágenes de los comunicados del club cuando algún entrenador o presidente viaja a Singapur. EFE

