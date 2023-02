Travis Kelce pide el MVP para Patrick Mahomes

Chicago (EE.UU.), 9 feb. Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, elogió este jueves al 'quarterback' de su equipo, Patrick Mahomes, por su capacidad de leer el juego y tener "siempre listas tres o cuatro jugadas", algo que en su opinión debería ser premiado con el MVP al mejor jugador de la temporada.

Lo hizo en el último día de ruedas de prensa previas al Super Bowl de este domingo en Glendale (Arizona), donde los Chiefs se juegan contra los Philadelphia Eagles el segundo trofeo Vince Lombardi en cuatro temporadas.

"Le vimos crecer como 'quarterback'. Siempre está un paso adelante, es como un jugador de ajedrez y siempre tiene listas tres o cuatro jugadas. Me encanta jugar con él. Siempre intenta mejorar y estoy seguro de que será elegido MVP", dijo Kelce.

Los Chiefs, campeones de la NFL en 2020, disputarán el tercer Super Bowl en cuatro temporadas, tras rendirse en 2021 ante los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady.

Kelce, líder de los Chiefs junto a Mahomes, reconoció que esa derrota le duele particularmente, sobre todo porque siente que no dio su mejor versión en ese Super Bowl.

"Es bueno tener esa experiencia, pero como líder no creo que lo haya hecho como debería en ese partido. Eso es lo que me duele", admitió.

"Por eso intento ser mejor líder, el mejor compañero. Ese año (2021) tuvimos altibajos, muchos desafíos y yo no los gestioné de la mejor manera como líder. Tenía que dar más energía", prosiguió.

Uno de los mejores jugadores de los Chiefs en esta temporada, Kelce manifestó su agradecimiento al técnico Andy Reid por ayudarle a encontrar la mejor colocación táctica.

"¿Por qué siempre estoy libre? Siempre lo digo, Andy Reid. Todos hacen su trabajo, no se trata sólo de mí. Hay mucha atención, muchos chicos que hacen su trabajo y yo tengo suerte por jugar aquí", afirmó.

También consideró que el hecho de haber jugado como mariscal de campo en su juventud le ayuda a la hora de entender el juego.

"Al principio no me sentía cómodo jugando como ala cerrada, me tomó un par de años aprender mi trabajo en la universidad. Pero todo cambió cuando llegué a la NFL. Entiendes mejor lo que pasa, como se desarrollan las jugadas, dónde tengo que ir. Si tienes esa mentalidad, haces la vida más fácil al 'quarterback'", aseguró.

En su turno en rueda de prensa, el técnico Andy Reid destacó el liderazgo de Kelce y Mahomes y el importante trabajo que hicieron este año para mantener al grupo unido pese a la salida de Tyreek Hill, fichado por los Miami Dolphins.

De cara al Super Bowl, consideró importante arrancar el partido con agresividad, pero destacó que una de las claves será limitar los balones perdidos.

"Quieres empezar fuerte, ese es el objetivo en cada partido. Pero si eso no pasa, el partido sigue teniendo cuatro cuartos y tienes que jugar hasta el final. Lo que pesa mucho en el Super Bowl son los balones perdidos. Es bueno empezar fuerte, pero hay otros factores, y los balones perdidos es uno de los más importantes", aseguró. EFE

