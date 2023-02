Museo del Instituto de la Moda de Nueva York dedica muestra al estilo hip hop

Nueva York, 8 feb (EFE). - El Museo del Instituto de Tecnología de la Moda de Nueva York (FIT) inauguró este miércoles la exposición más grande y completa sobre el estilo revolucionario e influyente del hip hop, que celebra el 50 aniversario de su nacimiento, y marca la primera vez que esta institución explora la moda exclusivamente a través de un género musical.

La exhibición "Fresh, Fly, and Fabulous: Fifty Years of Hip Hop Style" muestra al público más de 100 piezas de ropa y accesorios que capturan los momentos cruciales en la evolución de la moda de este género musical, que nació en un sótano de un hogar del sur de El Bronx entre negros y latinos, y que pese a ser criticado, estereotipado y marginado, se ha expandido como un fenómeno global influyendo en diversos aspectos de la cultura.

Se muestran desde sombreros Kangol hasta chaquetas personalizadas Dapper Dan y los botines Manolo Blahnik Okla Alta inspirados en las botas de trabajo Timberland, señala un comunicado del FIT.

Los visitantes verán piezas usadas por artistas como el grupo Grandmaster Flash and The Furious Five, LL Cool J, Chuck D, Missy Elliot, Aaliyah, Khaled, o Cardi B, pero también diseños de 5001 Flavours, April Walker, Misa Hylton, FUBU, Rocawear, Baby Phat, Pelle Pelle, Sean John, Lee, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Louis Vuitton, Gucci y Versace, entre muchos otros.

La muestra comienza con una mirada a los primeros clubes donde se vieron los estilos de hip hop y los medios de comunicación (compañías discográficas, programas de televisión y películas) que utilizaron la moda como vehículo para promover ideas y artistas del género, que en agosto conmemora sus 50 años.

La muestra está dividida por temas y en las secciones "The Designer Dreams", "High Fashion Does Hip Hop", "Collaborations" y Hip Hop in High Fashion" se explora la relación en la evolución del género con las marcas de diseñador establecidas y cómo importantes diseñadores hicieron que el estilo hip hop fuera único.

Muchos empresarios y artistas del hip hop, incluidos los creadores de FUBU (empresa estadounidenses de ropa) y Sean Combs lanzaron sus propias líneas de moda, que crecieron hasta convertirse en marcas estadounidenses influyentes.

Mientras, las secciones "Sports Influence" y "Pink" están dedicadas a las fuentes de inspiración para el estilo hip hop, y otras secciones analizan las formas específicas en que éste ha influido en las categorías de moda, incluidos los vaqueros y vestimenta formal, agrega el comunicado.

La exhibición concluye con las secciones "Celebrity Style" sobre el estilo personal y en el escenario de los artistas que marcan tendencia y con "Hip Hop Glam" que muestra el impacto mundial de estos artistas como íconos de la moda en la alfombra roja en el siglo XXI.

"Era importante para el museo organizar esta exposición, porque el hip hop, el género musical más influyente de nuestra era, ha tenido un impacto profundo en el mundo de la moda", indicó Valerie Steele, directora del museo y jefa de curadores.

"Además, la moda y la música hip hop son expresiones culturales de las diásporas culturales africanas e hispanas, que MFIT busca amplificar como parte de nuestro objetivo de expandir la comprensión de la moda", afirmó.

La muestra, que estará hasta abril y acogerá varias charlas, tiene como curadoras a la periodista Elena Romero, de origen puertorriqueño, profesora en el FIT, y Elizabeth Way, curadora asociada de vestuario en el museo.

Romero es el autora del primer libro completo sobre el tema de la exposición titulado "Freestylin': How Hip Hop Changed the Fashion Industry" publicado en 2012.