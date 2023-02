Líder chavista acusa a EE.UU. de querer robar el petróleo de Venezuela

Caracas, 9 feb. El diputado Diosdado Cabello, considerado número dos del chavismo, acusó este jueves al Gobierno de Estados Unidos de querer robar el petróleo de Venezuela y de estar obsesionado con el país caribeño y sus dirigentes.

"El imperialismo norteamericano es insaciable, no descansa, no se rinde y es arrogante. Carece de escrúpulos y ellos fijaron su vista sobre Venezuela, porque, en verdad, Estados Unidos no le quiere comprar el petróleo a Venezuela, Estados Unidos le quiere robar petroleo a Venezuela", aseveró Cabello durante un acto público transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Aseguró que en EE.UU. están "empeñados, ensañados, obsesionados" con Venezuela, y que usan a sus "lacayos" dentro y fuera de sus fronteras, para "salir de la revolución".

"Nosotros no nos estamos enfrentando a los bate quebrados (perdedores) de Primero Justicia, Voluntad Popular, adecos (militantes y simpatizantes de Acción Democrática); nosotros nos estamos enfrentando, y debemos tenerlo muy claro, el enemigo histórico de los pueblos que buscan su liberación es el imperialismo norteamericano", subrayó.

No obstante, puntualizó que, pese a las amenazas o bloqueos económicos internacionales, el Ejecutivo venezolano ha logrado "seguir luchando" y "fortalecer" su trabajo.

El pasado 2 de febrero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como "una verdadera guerra" la política de sanciones de Estados Unidos contra la nación caribeña, que -aseguró- ha aplicado el Ejecutivo norteamericano para que el país "quedara asfixiado, sin recursos".

El mandatario aseguró que el país norteamericano le ha hecho "daño" a Venezuela con la intención de "ponerle la mano" y "recolonizar" a la "patria".

Días después, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, Domingo Hernández Lárez, denunció que en "no menos de cuatro ocasiones", en los últimos 30 días, la institución militar ha detectado "aviones espías" de EE.UU. en el espacio aéreo del país caribeño. EFE

gcs/sb/cpy

(video)