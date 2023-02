Kevin Durant se muda a Phoenix en canje con los Nets

El jugador de los Nets de Brooklyn Kevin Durant, en el centro, mira desde la banca en la segunda mitad de su juego de NBA contra los Lakers de Los Ángeles, el lunes 30 de enero de 2023 en Nueva York. (AP Foto/Corey Sipkin)

NUEVA YORK (AP) — La era de Kevin Durant en Brooklyn culminó a primera hora del jueves cuando los Nets acordaron traspasarle a los Suns de Phoenix, según informó una persona enterada de los detalles de la operación.

Phoenix envió a Cam Johnson, Mikal Bridges, Jae Crowder, cuatro primeras rondas de draft y compensaciones adicionales de draft a los Nets a cambio del 13 veces All-Star. Crowder tuiteó después que había sido transferido a Milwaukee.

Los Suns también recibieron a T.J. Warren en el acuerdo, informó la persona a The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo aún no ha sido oficializado.

ESPN fue el primer medio en informar sobre el traspaso.

Durant, de 34 años, sigue jugando a nivel de élite, promediando 30 puntos por juego esta temporada. Hubo rumores que vincularon a Durant a los Suns durante el pasado verano, pero nada se concretó hasta previo al cierre del mercado de traspasos en la NBA — las 3 de la tarde del este del jueves.

El astro se recupera de una dolencia en la rodilla. A su regreso, se sumará a un plantel de Phoenix que súbitamente podría ser uno de los mejores de la Conferencia Oeste.

Durant se muda apenas días después que los Nets transfirieron a Kyrie Irving a Dallas, cerrando de golpe la era de las súper estrellas en Brooklyn. James Harden fue canjeado al filo del plazo de canjes durante la pasada temporada. Los Nets no tienen casi nada que presumir de lo muy poco que lograron tener a los tres astros juntos.

Ahora son los Suns lo que han reuniido una constelación de estrellas, con Durante sumándose a Devin Booker, Chris Paul y Deandre Ayton.

El canje trascendió apenas unas horas después de que el nuevo propietario mayoritario de los Suns, Mat Ishbia, fueran presentado en Phoenix. El dueño, que se describe como un gran aficionado al baloncesto y jugó para Michigan State a las órdenes de Tom Izzo, no tardó en remecer la NBA.

Phoenix nunca ha ganado un campeonato de la NBA. Los Suns llegaron a las finales hace dos temporadas, pero perdieron ante los Bucks de Milwaukee en seis encuentros. También disputaron las finales en 1976 y 1993.

El cuarteto de Durant, Paul, Booker y Ayton parecía convertir de inmediato a la franquicia en aspirante al título.

Los Suns han tenido varios lesionados esta temporada, aunque han jugado mejor en las últimas semanas y están quintos en la Conferencia Oeste con un registro de 30-26. Booker y Paul han regresado hace poco de sus lesiones de ingle y cadera, respectivamente.

Durant se está recuperando de una distensión de ligamentos en su rodilla derecha, pero se espera que vuelva pronto a la cancha.

“Sólo me alegro de que haya salido de ahí”, dijo su antiguo compañero de los Nets Kyrie Irving, cuando supo de la noticia.

Irving fue enviado a los Mavericks, donde jugará con Luka Doncic en otro equipo destacado del Oeste. Irving anotó 24 puntos el miércoles en su debut en Dallas contra los Clippers.

“Tuvimos muchas conversaciones durante el año sobre cómo se vería nuestro futuro”, dijo Irving. “Aún había un cierto nivel de incertidumbre, pero nos importaba vernos en lugares donde pudiéramos prosperar. Ya fuera juntos o por separado, nunca ha habido un momento en el que yo sintiera que él estaba enojado conmigo por las decisiones que he tomado o que yo estuviera enojado con él”.

“Simplemente me encanta la competencia ahora que podemos estar en la misma conferencia”, añadió.

___

La periodista de AP Beth Harris en Los Ángeles contribuyó a este despacho.