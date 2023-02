Juanmi califica de "insólito" que el Betis sea el equipo con más expulsados

Sevilla (España), 9 feb. El delantero del Betis Juanmi Jiménez ha calificado de "insólito" que el club verdiblanco sea, con diez, el que más expulsiones ha sufrido en lo que va de Liga cuando es el equipo al que más faltas le hacen y considerado que, aunque "la pillería siempre ha existido", con el VAR tendría que "dejar de existir".

Juanmi ha hecho estas reflexiones a los medios del club después de que el Comité de Competición de la RFEF sancionara con un partido al central bético Luiz Felipe Ramos por su expulsión ante el Celta en una acción que, desde la entidad bética, se considera simulación por parte del delantero céltico Iago Aspas.

"Son jugadas que se tienen que revisar y una roja es revisable. El árbitro del VAR tiene que ver que no le da en la cara, que lo que quiere es darle en la mano", aseveró el punta de Coín, para quien la acción de Luiz Felipe "no es una agresión" y que si hay "herramientas como el VAR", se deberían aprovechar "para que este tipo de acciones no sucedan".

Mantuvo que "la pillería siempre ha existido" y que con el VAR debería dejar de existir, "pero para eso está el VAR: si un jugador finge que lo han agredido, que lo amonesten por querer engañar al árbitro, ya que si no usamos estas herramientas no tienen ningún sentido".

Sobre el número de expulsados, consideró que el Betis tiene "jugadores muy desequilibrantes como (Nabil) Fekir al que le paran mucho y, a la mínima, le sacan amarilla", aunque apostó por centrarse en el juego "y pensar en el sábado", cuando el conjunto bético visitará al Almería.

"Si seguimos hablando de esto, nos entorpecemos a nosotros mismos y tenemos que centrarnos en lo que importa, que es el fútbol, en volver a ganar y el sábado tenemos un partido importantísimo para ello", subrayó. EFE

