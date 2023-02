El Kremlin rechaza la implicación de Putin en el derribo del MH17

FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores locales transportan un trozo de restos del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en el lugar donde se estrelló el avión, cerca del pueblo de Hrabove, Grabovo, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. 20 de noviembre de 2014. REUTERS/Antonio Bronic

MOSCÚ, 9 feb (Reuters) - El Kremlin rechazó el jueves las conclusiones de los fiscales internacionales que investigan el derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines (MH17), que afirmaron haber encontrado "fuertes indicios" de la implicación del presidente ruso, Vladimir Putin, en el incidente.

Los fiscales dijeron el miércoles en La Haya que habían encontrado "fuertes indicios" de que Putin había aprobado el uso de sistemas de misiles rusos BUK que se utilizaron para derribar el avión sobre el este de Ucrania en 2014.

En la primera reacción de Moscú a su afirmación, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Rusia "no podía aceptar" los resultados de la investigación, ya que no participó en el proceso. También dijo que los investigadores no habían presentado públicamente pruebas respaldadas.

El MH17 fue derribado por un sistema ruso de misiles BUK cuando sobrevolaba el este de Ucrania, de Ámsterdam a Kuala Lumpur, el 17 de julio de 2014, matando a los 298 pasajeros y tripulantes, entre ellos 196 ciudadanos neerlandeses.

En ese momento, los separatistas apoyados por Rusia luchaban contra las fuerzas ucranianas por el control de la región oriental del Dombás.

LLAMADAS TELEFÓNICAS

Los fiscales citaron llamadas telefónicas interceptadas para sus hallazgos, pero dijeron que las pruebas de la participación directa de Putin —u otros funcionarios rusos— no eran lo suficientemente concluyentes como para perseguir una condena penal y detuvieron su investigación.

Rusia ha negado reiteradamente su implicación en el derribo del MH17. Peskov rechazó el jueves las pruebas presentadas por los investigadores.

"Sabemos que se ha publicado una grabación de una supuesta llamada telefónica (...) en la que no se dice ni una sola palabra sobre armas. Incluso suponiendo que esta conversación sea real, (...) no hay ni una sola palabra sobre armas. Nadie ha publicado nada más, así que es imposible decir nada", dijo Peskov a los periodistas.

Preguntado específicamente sobre la afirmación de que Putin aprobó la entrega de sistemas de misiles BUK a los separatistas prorrusos en Ucrania, Peskov dijo: "Rusia no participó en esta investigación, por lo que no podemos aceptar estos resultados, sobre todo porque no se ha hecho pública ninguna base para estas afirmaciones".

Tras el derribo del avión, Países Bajos, Australia, Bélgica, Ucrania y Malasia crearon un equipo conjunto de investigación para determinar quién era el responsable y reunir pruebas para iniciar acciones penales.

En noviembre, un tribunal neerlandés condenó por asesinato a dos exagentes de inteligencia rusos y a un líder separatista ucraniano por ayudar a organizar el sistema de misiles utilizado para derribar el avión. Los hombres, que fueron juzgados en rebeldía, siguen en libertad.

