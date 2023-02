El globo de China podía espiar las comunicaciones, dice EE.UU.

(Bloomberg) -- El presunto globo espía chino que sobrevoló Estados Unidos podía recopilar señales de comunicación y era parte de un esfuerzo más amplio de recopilación de inteligencia del Ejército Popular de Liberación de China que abarcó más de 40 países, dijo el jueves un funcionario del Departamento de Estado.

Imágenes de alta resolución proporcionadas por aviones espías U-2 que volaron cerca al globo revelaron una serie de equipos de monitoreo que no concordaban con la afirmación de Pekín de que el globo era un dispositivo meteorológico que se desvió de su curso, dijo el funcionario en un comunicado bajo condición de anonimato

El comunicado, presentado ante funcionarios del Departamento de Estado y de Defensa en audiencias abiertas y sesiones informativas cerradas ante el Congreso el jueves, es la explicación más completa hasta ahora para la Administración Biden en el drama que se ha desarrollado alrededor del globo cuyo objetivo sería espiar a EE.UU.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo en una entrevista con CBS News que el Pentágono actuó para limitar la información que el globo podría absorber sobre las capacidades nucleares de EE.UU. Austin comentó que los globos chinos habían sobrevolado partes de EE.UU. en años anteriores, pasando por Texas y Florida.

“Ciertamente nos aseguramos de que todos nuestros activos estratégicos estuvieran controlados, y que el movimiento y las comunicaciones fueran limitados para que no expusiéramos ninguna capacidad innecesariamente”, dijo Austin.

