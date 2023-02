Nueva Zelanda cancela la fusión de la radio y la televisión públicas

Sídney (Australia), 8 feb. El Gobierno de Nueva Zelanda anunció este miércoles que canceló sus planes de fusionar la emisora Radio New Zealand (RNZ) y la cadena de televisión TVNZ, ambas entidades públicas, para centrar su esfuerzo en mitigar el alto coste de vida en el país oceánico.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, señaló hoy en un comunicado, emitido tras una reunión del Gabinete en Wellington, que el plan para crear un gran ente público mediático, anunciado en marzo de 2022, "se detendrá completamente".

"El apoyo a los medios de comunicación públicos debe hacerse a un coste menor y sin cambios estructurales tan significativos", añadió el mandatario laborista, que asumió el cargo el mes pasado tras la dimisión de su predecesora, Jacinda Ardern.

No obstante, el Gabinete neozelandés acordó aportar partidas de fondos adicionales, cuyas cifras no fueron precisadas, para que Radio New Zealand y la agencia de financiación para la producción de contenidos para medios públicos NZ On Air refuercen su posición en el espectro mediático nacional y mejoren sus contenidos.

RNZ, financiada totalmente con fondos públicos, y TVNZ, que obtiene el 90 por ciento de sus ingresos de la publicidad, compiten con diversos medios privados, algunos de ellos parte de poderosos conglomerados como NZME o Stuff.

La oenegé Reporteros sin fronteras (RSF), que ubicó el año pasado a Nueva Zelanda en el décimo primer puesto del ránking de 180 países sobre libertad de prensa, destacó en su informe de 2022 que el país ha mejorado su situación respecto al pluralismo e independencia de los periodistas con la aprobación en 2020 de leyes antimonopolio. EFE

wat/nc/msp