Biden al Congreso: "El conflicto no nos lleva a ninguna parte"

Washington, 7 feb. El presidente de EE.UU., Joe Biden, hizo este martes un llamamiento al diálogo entre republicanos y demócratas en el Congreso estadounidense, ya que, advirtió "el conflicto no lleva a ninguna parte".

"Pelear por pelear, el conflicto por el conflicto, no nos lleva a ninguna parte", apuntó el mandatario en su discurso sobre el Estado de la Unión a los representantes de las dos cámaras, a los que les dio un mensaje claro: "si pudimos trabajar juntos en el último Congreso, no hay razón para que no podamos trabajar juntos en este". EFE

