AI denuncia la persecución de activistas menores de edad en Tailandia

Bangkok, 8 feb. Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles los arrestos , la persecución, vigilancia e intimidación de activistas menores de edad tailandeses y pidió que se respeten sus derechos.

En un comunicado, AI señaló que cerca de 300 activistas de menos de 18 años han sido acusados desde 2020 de delitos como sedición y lesa majestad, por los que se enfrentan a varios años e incluso décadas en la cárcel si son declarados culpables.

La onenegé, con sede central en Londres, recogió los testimonios de 30 manifestantes y activistas menores de edad en distintas partes del país para elaborar el informe "We are Reclaiming Our Future" ("Estamos reclamando nuestro futuro").

Estos activistas, que incluyen menores LGTBI y de minorías étnicas, participaron en las protestas multitudinarias en 2020 y 2021 que pedían reformas profundas en el país, incluida la de la monarquía y el Ejército, o empezaron su activismo más recientemente.

"Los niños con toda su vida por delante ahora se enfrentan a repercusiones graves meramente por participar en protestas pacíficas", indicó Chanatip Tatiyakaroonwong, investigadora de AI en Tailandia.

"Tailandia tiene la obligación de garantizar el derecho a la manifestación de los niños, pero este derecho supone un alto precio para los manifestantes, que se enfrentan a varias décadas entre rejas", añadió Chanatip.

AI señaló que las autoridades realizan vigilancias y acciones de acoso para intimidar a los activistas menores por participar en protestas callejeras.

Un manifestante de 13 años afirmó en el informe que la policía lo sigue desde que comenzó su activismo, mientras que otro activista LGTBI de 16 años contó que sufre ataques de pánico por el acoso de los agentes en el colegio y en su casa.

La ONG manifestó que las autoridades también presionan a los padres para que coarten el activismo de sus hijos, lo que a veces provoca casos de violencia doméstica.

Un manifestante que participó con 17 años en las manifestaciones de 2020 indicó que sus padres usaron violencia física, además de confiscar su móvil y dejarlo sin asignación económica, para evitar su activismo.

VIOLENCIA EN LAS PROTESTAS

El informe también se refiere a la violencia ejercida contra manifestantes menores en las protestas de 2021 en el distrito de Din Daeng en Bangkok.

Tres manifestantes, de 14, 15 y 16 años entonces, fueron alcanzados por disparos, supuestamente por desconocidos entre el público, y uno de ellos murió tras entrar en coma.

Un manifestante en Din Daeng, entonces de 17 años, indicó que los agentes le dispararon con balas de goma y luego lo ataron con un cable.

"Cuando me dispararon, traté de huir, pero la policía antidisturbios me acorraló y me tiraron al suelo. Recuerdo que me patearon y me pegaron con algo duro, como una porra o una pistola. Me cachearon, me ataron las manos con un cable y siguieron pateándome", relató el joven.

Los universitarios lideraron las protestas prodemocráticas iniciadas en 2020 para realizar reformas en Tailandia y abrieron el debate público sobre el papel de la todopoderosa monarquía de Tailandia en la sociedad actual, que ha perdido en los últimos años adeptos entre los tailandeses.

El Gobierno, formado por militares que dieron un golpe de Estado en 2014 y que luego confirmaron su mandato en unas elecciones poco transparentes en 2019, comenzó en 2020 a usar la ley de lesa majestad contra los manifestantes, tras haber estado un par de años sin aplicarla.

Esta ley, recogida en el artículo 112 del Código Penal tailandés, establece penas de entre 3 y 15 años de cárcel para quien difame, insulte o amenace al rey, la reina o el príncipe heredero, una de las leyes más draconianas del planeta en este terreno.

Al menos 215 personas, incluidos menores, han sido acusadas de lesa majestad desde noviembre de 2020, según Thai Lawyers for Human Rights, mientras que otros 1.888 han sido imputados por delitos relacionados con las protestas o sus expresiones políticas. EFE

