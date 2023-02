Militares españoles de la UME empiezan a combatir los incendios en Chile

Adriana Thomassa

Yumbel (Chile), 7 feb. Armados con palas, motosierras, desbrozadoras y otro "material manual", la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército español comenzó este martes a combatir el fuego en la localidad agrícola de Yumbel, uno de los epicentros de los graves incendios forestales que azotan Chile, los más devastadores en décadas.

Unos 500 kilómetros al sur de la capital, en medio de unas condiciones meteorológicas adversas, con vientos de más de 30 kilómetros, temperaturas que superan los 30 grados y menos del 30 % de humedad, los militares españoles se afanaron en controlar el fuego, que lleva activo y sin dominar en esta zona desde el pasado jueves.

Yumbel se sitúa entre las localidades de Nacimiento y Santa Juana, este último escenario de la muerte de 12 de las 26 personas que ha perecido hasta la fecha a causa de las llamas y considerada la "zona cero" de la tragedia.

Es una zona boscosa de precordillera, repoblado con eucalipto y pino, unas condiciones que, unidas a la escasez de medios logísticos y el cansancio de los bomberos chilenos -un cuerpo conformado por voluntarios, no profesional-, han extremado la tragedia.

"No vamos hacia lo desconocido. Ya hemos sido informados por las autoridades del Conaf (Corporación Nacional Forestal). Hemos intercambiado impresiones acerca de nuestras capacidades actuales para que sean conscientes de nuestras limitaciones", explicó a Efe el teniente coronel Carlos Javier Martín Traverso, jefe del contingente español destacado en Chile.

"No vamos a poder trabajar en las mismas condiciones que trabajaremos en España porque no hemos podido traer nuestros propios vehículos. Es mucha la distancia y sería muy complicado poder traerlos y vamos a trabajar en una configuración muy ligera, con herramientas manual", preciso.

A este respecto, el oficial del Ejército del Aire español explicó que su equipo, que tiene una gran experiencia en el control de incendios, usará "motosierras, desbrozadora, azadas, Blázquez, hachas, etcétera".

"Esperamos poder emplear fuego técnico. Para España y para los españoles. Chile es parte de nuestra historia. Unas veces hemos estado a su lado, otras desafortunadamente no, pero es más lo que nos une que lo que nos separa", afirmó.

Los especialistas españoles fueron recibidos con agradecimiento por parte de las autoridades, alivio entre los bomberos y alegría entre la población, que en muchos casos perdieron todo lo conseguido en una vida de esfuerzo.

"Acá estamos en Purgatorio. Ay, no, esto fue peor que un infierno. Yo estaba sola porque mi hijo trabajando afuera y yo no tenía cómo sacar las cosas, sacar la ropa. Incluso saqué unos bolsos, pero se me quemaron allí y el celular donde la vecina, porque al final de lo que valía lo perdí todo, pero todo, todo, todo", explicó a Efe María Centeno Caparrós

La mujer forma parte de los 1.500 heridos y 3.500 damnificados que han dejado hasta la fecha los incendios, que han arrasado más de mil viviendas.

SE EXTIENDE LA ALERTA A LA REGIÓN METROPOLITANA

En este contexto, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, anunció este martes que debido a las condiciones climáticas que se esperan para los próximos días, con un aumento de la ola de calor, se ha extendido la alerta a las regiones de O`Higgings y Metropolitana, que incluye la capital, santiago de Chile.

Por su parte, el ministro chileno de Trabajo, Giorgio Boccardo, puso de relieve uno de los graves problemas que tiene Chile para afrontar esta crisis, el hecho de que el cuerpo de bomberos no sea profesional y esté constituido por voluntarios que participan al margen de sus horas de trabajo y por concesionarias que proporcionan servicios esenciales.

En declaraciones a la radio local Biobio, Boccardo advirtió a las empresas que les impondrá multas si obligan a sus trabajadores voluntarios de bomberos a abandonar su tarea y les exigen reincorporarse a su puesto.

“Queremos ser claros: el Código del Trabajo garantiza el derecho que tienen los bomberos de ausentarse de sus lugares de trabajo por el tiempo que duren las emergencias. No hay un tiempo máximo”, advirtió el ministro chileno de Trabajo, Giorgio Boccardo, en una entrevista con la radio local Biobio.

Se multará a las empresas que pongan problemas a sus trabajadores que son voluntarios de Bomberos. “Es muy importante denunciar” a las empresas que no cumplan, subrayó.

Muchos de esos bomberos han tenido incluso que desplazarse desde otras zonas del país, muchos de ellos desde la capital, situada a cerca de 600 kilómetros del foco más al norte.

