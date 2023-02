Meta pide a gerentes que pasen a ser colaboradores individuales

(Bloomberg) -- Meta Platforms Inc. solicitó a muchos de sus gerentes y directores que pasen a trabajar como colaboradores individuales o que abandonen la empresa, como parte de sus esfuerzos por ser más eficiente, según personas con conocimiento del asunto.

El proceso se conoce internamente como “aplanamiento”. Los directivos de más alto nivel compartirán la directriz con sus subordinados en las próximas semanas, al margen de las revisiones periódicas de desempeño de la empresa que se están llevando a cabo actualmente, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas ya que el asunto no es público. Los colaboradores individuales no están a cargo de otros, sino que se centran en tareas como la codificación, el diseño y la investigación.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, eliminó al 13% de su plantilla en noviembre durante su primer despido masivo. En los meses posteriores, el personal se ha enfrentado a una intensa ansiedad por la posibilidad de futuros recortes, dijeron las personas. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, explicó durante el informe de resultados de la empresa este mes que seguía pensando que la organización era demasiado lenta y pesada. Llamó a 2023 el “Año de la Eficiencia” y se comprometió a recortar mandos intermedios y proyectos de bajo rendimiento.

La actual ronda de recortes de plantilla será más gradual y se llevará a cabo de forma individual. Algunos empleados de Meta dijeron que consideraban necesario el cambio, dado que la organización incluye algunos equipos que compiten para lograr objetivos similares y directivos que supervisan sólo a uno o dos empleados, dijeron las personas. Meta declinó hacer comentarios.

El plan de Zuckerberg para una organización más eficiente ayudó a que el precio de las acciones se recuperara a partir de 2022, que fue el peor año de su historia. La acción ha subido más del 56% en lo que va del año.

Nota Original:Meta Asks Managers to Get Back to Making Things or Leave (1)

--Con la colaboración de Alex Barinka y Julia Love.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.