La fiebre de ChatGPT dispara los valores chinos de tecnología de IA

El logotipo de ChatGPT aparece en esta ilustración tomada el 3 de febrero de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivos

SHANGHÁI, 7 feb (Reuters) - Los valores chinos de inteligencia artificial son el último grito en los mercados continentales, ya que el frenesí mundial en torno al chatbot ChatGPT, respaldado por Microsoft, estimula las apuestas especulativas sobre esta revolucionaria tecnología informática.

Apenas dos meses después de su lanzamiento, ChatGPT —que puede generar artículos, ensayos, chistes e incluso poesía en respuesta a las instrucciones— ha sido calificada como la aplicación de consumo de más rápido crecimiento de la historia. Eso ha empujado al propietario de Google, Alphabet Inc, a planificar su propio servicio de chatbot y a utilizar más inteligencia artificial para su motor de búsqueda.

Aunque ChatGPT no es accesible en China, los inversores continentales siguen inflando las acciones de empresas de tecnología de IA como Hanwang Technology Co, TRS Information Technology Co y Cloudwalk Technology Co.

El índice CSI AI Industry, que incluye empresas de mayor capitalización como iFlytek Co, ha subido alrededor de un 17% este año, superando la subida del 6% del índice de referencia CSI300.

Sin embargo, no hay indicios de que estas empresas de IA estén a punto de lanzar un producto similar a ChatGPT. La más cercana parece ser el gigante de los motores de búsqueda Baidu Inc con planes para completar las pruebas de su "bot Ernie" en marzo. Sus acciones subían más de un 13% el martes tras hacer el anuncio.

"El sector en su conjunto tiende a especular primero con las expectativas, para después hacerlo con los resultados reales", afirmó Zhang Kexing, director general de Beijing Gelei Asset Management.

Las acciones de Hanwang Technology, que fabrica productos que permiten interacciones inteligentes, saltaban por encima de su límite diario del 10% durante las siete sesiones posteriores a la reapertura de los mercados tras las vacaciones del Año Nuevo Lunar, impulsando los precios más de un 60% en lo que va de febrero.

La empresa prevé registrar pérdidas anuales en 2022, pero cree que tiene ventaja sobre una interfaz como ChatGPT porque su modelo puede producir resultados más precisos para los clientes.

Las acciones de Cloudwalk se han duplicado con creces en los siete días de cotización desde las vacaciones del Año Nuevo Lunar. El martes, la empresa advirtió a los inversores de que sus pérdidas aumentaron en 2022, que no ha cooperado con OpenAI y que no ha generado ingresos por servicios y productos relacionados con ChatGPT.

Otras empresas que han dado a conocer sus avances en tecnología de IA son TRS Information Technology, y Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd. El precio de sus acciones también se ha disparado.

(Reportaje de Samuel Shen, Jason Xue y Brendaoh, traducido por Tomás Cobos)