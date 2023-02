Fede Valverde: "Me afectó el Mundial"

Rabat, 7 feb. Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, reconoció su bajón de rendimiento tras la disputa del Mundial de Qatar 2022, donde el mal resultado con su selección admitió que le "afectó", convencido de que saldrá reforzado de una mala experiencia.

"Me afectó el Mundial. Cuando uno va a por un objetivo, tiene tanta ilusión y optimismo de que todo va a ir bien con tu país, vas con el sueño de un niño representando a millones de personas para intentar llegar lo más lejos posible y pelear por ganar, al no poder hacerlo te da tristeza. Todo lo que trabajamos parece que no sirvió de nada y duele", reconoció en rueda de prensa en el estadio Príncipe Moulay Abdellah.

Con un mensaje de autocrítica, Fede sacó una lectura positiva: "Tiene que servir para seguir mejorando mi forma física y de asumir determinados momentos. En el fútbol no siempre pasan cosas buenas y hay que saberlo llevar. Llegué con un rendimiento muy bueno y ahora no es el mismo, pero es parte del fútbol. Siempre hay baches y hay que seguir con la misma actitud para volver a seguir siendo importante en el Real Madrid, ser capitán como siempre quise y, poco a poco, volver a mi rendimiento bueno".

Agradeció el centrocampista uruguayo el apoyo de su familia para "evadirse de los problemas" y admitió la "frustración" que siente en los últimos partidos por no verse a su nivel en el terreno de juego.

"Trato de disfrutar en el campo pero cuando los resultados no se dan y a nivel personal tampoco, genera frustración y rabia. Contra el Atleti salí triste y ante el Mallorca lo mismo. Somos muy competitivos, queremos ganar siempre y cuando me voy con un resultado que no quiero, me genera enfado. Tengo que seguir mejorando y aprendiendo porque no siempre se puede ganar aunque se trabaje para ganar lo máximo posible".

A horas del estreno del Real Madrid en el Mundial de Clubes en las semifinales ante Al Ahly, el centrocampista uruguayo rescató buenos recuerdos personales en la competición.

"Fue mi primer título y fue muy especial, significó muchísimo en mi carrera. Es un título bonito por el camino hasta llegar hasta aquí, todo lo que hay que luchar y lo que genera ganar la Champions de la forma de la que lo hicimos y ante los rivales frente a los que lo hicimos. Es el final del camino y ojalá cerrarlo de buena forma. Disfruto cada día y cada momento en el Real Madrid. Estoy contento y entusiasmado de jugar mañana esta competición", dijo.

Tras la crítica de su entrenador, Carlo Ancelotti, al calendario y las lesiones de varios jugadores del Real Madrid, sorprendió la postura de Fede Valverde de aceptación del "fútbol moderno" según está estructurado con tres partidos por semana.

"Es parte del fútbol moderno, cada vez se juega más, hay menos descanso, hay viajes de muchas horas. Este año entre Mundial (selecciones) y Mundial de Clubes es duro, pero siempre trato de sacar lo positivo", afirmó.

"Hay que seguir mejorando en lo físico, aprendiendo en la cabeza para no lesionarse, acostumbrarse y vivir el fútbol moderno. Está creciendo, cada vez se juega más y hay menos descanso. Como jugador tengo que seguir entrenando y adaptarme al nuevo fútbol, que es jugar cada dos o tres días y ojalá que siempre 90 minutos", sentenció. EFE

rmm/lm