El terremoto deja ya 4.400 muertos mientras las tareas de rescate prosiguen con lentitud

Cennet Sucu es rescatado de entre los escombros de un hospital derrumbado tras un terremoto en Iskenderun, Turquía, 6 de febrero de 2023. REUTERS/Umit Bektas

Por Ece Toksabay, Huseyin Hayatsever y Mert Ozkan

ANTIOQUÍA/KAHRAMANMARAS, Turquía, 7 feb (Reuters) - Los abrumados equipos de rescate se esforzaban por salvar a las personas atrapadas bajo los escombros, mientras el número de víctimas mortales del devastador terremoto que ha sacudido Turquía y Siria superaba el martes las 4.400. La desesperación iba en aumento y la magnitud de la catástrofe dificultaba las labores de socorro.

En la ciudad turca de Antioquía, cerca de la frontera con Siria, donde edificios de 10 plantas se derrumbaron sobre las calles, periodistas de Reuters veían cómo se llevaban a cabo labores de rescate en una de las decenas de montones de escombros.

La temperatura rozaba el punto de congelación mientras llovía y no había electricidad ni combustible en la ciudad.

El seísmo de magnitud 7,8 sacudió Turquía y la vecina Siria a primera hora del lunes, derribando miles de edificios, entre ellos muchos bloques de apartamentos, destrozando hospitales y dejando a miles de personas heridas o sin hogar.

En Turquía, la cifra de muertos ascendió a 2.921 personas, según informó la Autoridad Turca de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD).

El número de muertos en Siria, ya devastada por más de 11 años de guerra, asciende a más de 1.500, según el Gobierno sirio y un servicio de rescate en el noroeste controlado por los insurgentes.

El frío invernal dificultó las labores de búsqueda de supervivientes durante toda la noche. Se oyó la voz de una mujer pidiendo ayuda bajo un montón de escombros en la provincia meridional de Hatay. Cerca yacía el cuerpo sin vida de un niño.

Llorando bajo la lluvia, un residente que dio su nombre como Deniz se retorcía las manos desesperado.

"Hacen ruido, pero no viene nadie", dice. "Estamos destrozados, estamos destrozados. Dios mío... Están gritando. Dicen: 'Salvadnos', pero no podemos salvarlos. ¿Cómo vamos a salvarlos? No ha habido nadie desde la mañana".

Las familias dormían en coches alineados en las calles.

Ayla, de pie junto a una pila de escombros donde antes había un edificio de ocho plantas, dijo que el lunes había conducido a Hatay desde Gaziantep en busca de su madre. Cinco o seis miembros del cuerpo de bomberos de Estambul trabajaban entre las ruinas, un sándwich de hormigón y cristal.

"Aún no hay supervivientes. Un perro callejero vino y ladró en un momento determinado durante mucho tiempo, temí que fuera por mi madre. Pero era otra persona", explica.

"Encendí las luces del coche para ayudar al equipo de rescate. De momento solo han sacado dos cadáveres, ningún superviviente".

En Kahramanmaras, al norte de Antioquía, familias enteras se reunieron alrededor de hogueras y se envolvieron en mantas para mantenerse calientes.

"Apenas pudimos salir de casa", dijo Neset Guler, acurrucado alrededor del fuego con sus cuatro hijos. "Nuestra situación es un desastre. Tenemos hambre, tenemos sed. Es miserable".

La AFAD dijo que casi 8.000 personas han sido rescatadas de 4.758 edificios destruidos por los temblores del día anterior.

Dijo que se habían movilizado 13.740 efectivos de búsqueda y rescate y que se habían enviado a la región más de 41.000 tiendas de campaña, 100.000 camas y 300.000 mantas. "El envío de personal y vehículos continuó sin interrupción durante la noche", declaró.

RÉPLICAS

El terremoto, al que han seguido una serie de réplicas, fue el mayor registrado en todo el mundo por el Servicio Geológico de Estados Unidos desde un temblor en el remoto Atlántico Sur en agosto de 2021.

Otro seísmo de magnitud 5,6 sacudió el martes el centro de Turquía, según informó el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo.

El terremoto del lunes fue el más mortífero en Turquía desde uno de magnitud similar en 1999 que causó más de 17.000 muertos. Casi 16.000 personas resultaron heridas en el seísmo del lunes.

Las conexiones deficientes a Internet y las carreteras dañadas entre algunas de las ciudades más afectadas del sur de Turquía, donde viven millones de personas, dificultaban los esfuerzos para evaluar el impacto y planificar la ayuda.

El presidente turco, Tayyip Erdogan, que se prepara para unas duras elecciones en mayo, calificó el terremoto de desastre histórico y dijo que las autoridades estaban haciendo todo lo que podían.

En la ciudad turca de Iskenderun, los equipos de rescate trepaban por una enorme pila de escombros que antes formaba parte de la unidad de cuidados intensivos de un hospital estatal en busca de supervivientes. Los trabajadores sanitarios hacían lo que podían para atender a la nueva avalancha de heridos.

"Tenemos un paciente que ha sido operado, pero no sabemos qué ha pasado", dijo Tulin, una mujer de unos 30 años, a las puertas del hospital, secándose las lágrimas y rezando.

En Siria, los efectos del seísmo se ven agravados por la destrucción de más de 11 años de guerra civil.

En el noroeste, controlado por los rebeldes, el número de muertos supera las 740 personas, según la defensa civil siria, un servicio de rescate conocido por sacar a la gente de entre los escombros tras los ataques aéreos del Gobierno.

La defensa civil dijo que cientos de familias estaban atrapadas bajo los escombros y que se estaba acabando el tiempo para salvarlas.

Un alto responsable humanitario de la ONU dijo que la escasez de combustible y el duro clima invernal también estaban creando obstáculos a su respuesta.

"La infraestructura está dañada, las carreteras que solíamos utilizar para el trabajo humanitario están dañadas, tenemos que ser creativos para llegar a la gente... pero estamos trabajando duro", dijo a Reuters el coordinador residente de la ONU, El-Mostafa Benlamlih, en una entrevista por videoconferencia desde Damasco.

El Ministerio sirio de Sanidad dijo que el número de muertos en las zonas controladas por el Gobierno ascendía a 764 personas.

