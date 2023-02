Disney+ retira en Hong Kong otro episodio de Los Simpson por críticas a China

Hong Kong, 7 feb(EFE).-Walt Disney Company ha eliminado de su servicio de transmisión de vídeo en Hong Kong un episodio de la serie animada estadounidense "Los Simpson" que contiene una referencia a "campos de trabajos forzados" en China.

El segundo capítulo de la última temporada, "Lisa enfadada", que se emitió por primera vez en octubre, no está disponible en el servicio digital Disney Plus de la empresa estadounidense en la ex colonia británica, según pudo comprobar EFE.

En el mismo, una escena muestra a la matriarca de la serie, Marge Simpson, en una clase virtual de ciclismo con un instructor frente a imágenes de la Gran Muralla china.

Durante la secuencia, el monitor exclama: “Contemplad las maravillas de China. Minas de bitcoin y campos de trabajos forzados donde los niños fabrican teléfonos inteligentes".

En los últimos años, el Gobierno chino ha recibido denuncias, por parte de países occidentales y organizaciones internacionales, de abusos contra los derechos humanos de la región noroccidental de Xinjiang, acusaciones que incluyen el establecimiento de campos de trabajos forzaros para los uigures y otras minorías mayoritariamente musulmanas.

Se trata de la segunda vez que un episodio de la serie, producida por 20th Television Animation, propiedad de Disney, se omite de la plataforma de "streaming" en la excolonia británica.

Un capítulo anterior que aludía a la masacre de la plaza de Tiananmen de 1989 fue retirado del servicio en 2021.

En ese episodio, que se emitió por primera vez en 2005, durante una visita de la popular familia a la plaza de Tiananmen se podía ver un cartel de grandes dimensiones que rezaba: "En este sitio, en 1989, no pasó nada".

En el mismo, Homer Simpson tilda al ex líder chino Mao Zedong de "angelito que causó la muerte de millones de personas".

En 2021, la Asamblea Legislativa hongkonesa aprobó una ley de censura cinematográfica para "salvaguardar la seguridad nacional", pero las autoridades afirmaron entonces que la normativa no afectaba a los servicios de "streaming".

El gobierno afirmó que la normativa estaba dirigida a contenidos que "respaldan, apoyan, glorifican, alientan e incitan a actividades que pueden poner en peligro la seguridad nacional".

Algunas voces han denunciado una rápida erosión de las libertades de los hongkoneses desde la imposición por parte de Pekín, en junio de 2020, de la Ley de Seguridad Nacional del territorio, que contempla penas de hasta cadena perpetua para los supuestos de secesión, terrorismo o confabulación con fuerzas extranjeras, entre otros.

El precepto fue la respuesta de Pekín a las multitudinarias protestas antigubernamentales que tomaron las calles de la excolonia británica durante la segunda mitad de 2019.