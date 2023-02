Borrell compara la desinformación rusa con las tácticas de Goebbels

Bruselas, 7 feb. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, comparó este martes las campañas de desinformación de Rusia durante la guerra de Ucrania con los discursos del ministro de la Propaganda nazi, Joseph Goebbels.

"Esta guerra no se está llevando a cabo solo en el campo de batalla por los soldados, también se lleva a cabo en el espacio informativo, intentado ganar los corazones y las mentes de la gente. Y me dirán que no hay nada nuevo en ello. Goebbels ya lo inventó durante la Segunda Guerra Mundial", dijo Borrell durante la presentación de un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre las tácticas de desinformación del Kremlin.

"La novedad es la intensidad, la voluntad y los instrumentos. Goebbels no tenía internet ni las herramientas de las redes sociales. Pero hoy, la gente que se comporta como Goebbels, contando una mentira mil veces, tiene una capacidad poderosa para multiplicar la diseminación y la velocidad de la mentira y llegar a todo el mundo en todas partes", afirmó el jefe de la diplomacia europea.

Borrell afirmó que el SEAE ha recopilado desde 2015 más de 15.000 casos de noticias falsas rusas y para combatirlos, anunció hoy la creación un centro para "obtener información sobre las amenazas que provienen de la desinformación y de la manipulación informativa" e intercambiarla entre los diversos actores que pueden contribuir a frenarla.

El alto representante dijo que hay que "cuidar la calidad de la información porque es la sabia, la sangre, el aceite que hace que la democracia funcione" y, convenido de que los servicios de inteligencia del Kremlin le están "escuchando", insistió en que "Rusia está coordinando intentos de manipular el debate público en las sociedades abiertas".

El SEAE ya cuenta con un equipo de unas cuarenta personas para recopilar todos estos ejemplos, pero el exministro español dijo que "tenemos que tener las herramientas" para refutarlos y señaló que "este centro de análisis e intercambio (de información) fortalecerá nuestras respuestas y nos permitirá proteger mejor nuestras democracias".

Borrell anunció también que fortalecerá las delegaciones de la UE en el exterior con expertos en desinformación "para que nuestra voz se oiga mejor", en "una batalla de largo recorrido" que "no se ganará de un día para otro", y en la, según dijo, que Rusia cuente con el apoyo de otros países como China.

"Esta es una de las batallas de nuestra época y esta batalla debe ganarse", zanjó el jefe de la diplomacia europea. EFE

